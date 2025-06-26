戰火推升油價題材爆紅 第2季當然是這ETF登榜首
Yahoo股市App 26日公布2025年第2季五大爆紅ETF榜，期街口布蘭特正2（00715L）奪下榜首，受到中東戰火升溫推升油價，整季以來持續盤踞成交量排行榜。
隨著4月台股迎來史上最大跌幅，緊接著強勢反彈，反向避險型ETF元大台灣50反1（00632R）也因外資動向及波段操作需求名列第二。長年深受存股族青睞的元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）亦入榜，前者近期完成股票分割，股價下降大幅降低投資門檻，後者則是更換成分股，兩者在震盪中吸引大量投資人注意，分別排名第三、第五。另外，在殖利率需求及資產配置考量下，「不動產包租公」復華富時不動產（00712）因眾多財經網紅力挺與KOL影片分析持續帶動人氣成焦點，排行第四。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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