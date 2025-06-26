戰火推升油價題材爆紅 第2季當然是這ETF登榜首

市場預測下半年美國聯準會可望啟動降息，一名網友在PTT以「請問債etf是不是可以買了？」為題發文，指出元大20年公債ETF已從高點腰斬，並點出群益投資等債型ETF也明顯下跌，在預期未來將進入降息循環之際，他詢問是否該進場布局，相關發言立刻引發大批網友共鳴與熱烈討論，有人直呼「你現在買已經贏90%的人了」、「關掉APP領息20年」。

2025-06-26 09:17