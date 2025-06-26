這指數近十年表現佳 勝過 S&P 500指數

美國50指數近十年總報酬率294.04%，年化報酬率約14.23%，均優於S&P 500指數。美國50指數集結美國TOP 50強企業，有如豪華版美股Buffet，將於7月9日展開募集的統一美國50 ETF（009811）正是台灣首檔追蹤美國50指數的美股ETF，幫助投資人選得精、投得巧，提升資產配置長線競爭力，獲得賺取長期穩健報酬的機會。

近年來全球資金加速湧入美國市場，美股總市值一舉突破60兆美元大關。ETF市場同樣火熱，根據FactSet統計，2024全年全球投資人投向美國ETF的資金約1.12兆美元，為歷年來新高，顯示對美國企業的長期成長性相當有信心。

美股連年走揚，多元產業百花齊放，更是贏得資金青睞的關鍵。有別於S&P 500指數集結500家公司卻稀釋前段班企業的爆發力，科技尖牙股走勢亮麗卻相對波動也大，美國50指數以市值為衡量標準，涵蓋科技、金融、消費等產業的藍籌股和市值巨擘，兼顧成長性和分散風險。

舉例來說，科技產業遇逆風而受挫時，美國穩健的金融實力，依然能夠乘著席捲全球的電子支付風潮，展望高效率的獲利起飛空間；以美國50指數成員—發卡組織威士(Visa)為例，2025年第2季營收、每股稅後盈餘(EPS)均優於市場預期，跨境收入正是重要的成長引擎。

統一美國50 ETF每股發行價為新台幣10元，投資人可把握7月9至11日募集繳款，每張只要新台幣1萬元，透過統一投信申購還可享零手續費優惠。009811採半年配息機制，於每年3月、9月底評價，保管銀行為臺灣銀行。若將配息帳戶設定為臺銀，還可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。