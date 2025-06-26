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首檔獲准比特幣ETF納入配置 富邦推多重資產基金

中央社／ 台北26日電

金管會2月24日公告虛擬資產ETF投資規範，使得納入比特幣ETF成為合規可行的創新作法，富邦投信今天宣布推出「富邦雙核心戰略多重資產基金」，成為台灣首檔基金獲准納入比特幣ETF做為基金戰略配置。

在此之前，永豐金證券去年12月24日也開放以複委託方式，提供虛擬資產ETF交易服務，投資人可透過永豐金證券交易美股虛擬資產ETF，可選擇產品超過70檔。

富邦投信今天發表富邦雙核心戰略多重資產基金，預計8月4日正式推出，投資組合除了大家常見的股票、投資等級債、公債、REITs（不動產投資信託基金）等，更善用「黃金ETF及比特幣ETF」，積極分散風險。首次將比特幣ETF納入基金的戰略配置。

富邦投信表示，川普今年1月20日就任美國總統、重返白宮後，美國政策走向充滿不確定，加上地緣政治風險升高與通膨壓力未歇，投資環境趨於複雜，投資人的資產配置思維也需要跟著轉變。

富邦投信指出，尤其最近國際金融市場劇烈震盪，市場對美元信心動搖，不再單純依賴美元資產做為避風港，相較之下，黃金與比特幣價格走高，成為資金避險與資產保值的新選項。富邦雙核心戰略多重資產基金希望納入更多元的投資組合，進一步分散風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

富邦投信 ETF

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