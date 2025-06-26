0050、00919甜甜價助攻 台股ETF受益人1125萬人創新高

根據集保戶股權分散6月20日最新統計資料顯示，73檔台股ETF受益人近一周增加12萬8,296人，總人數1,125萬7,842人創下歷史新高，今年來增加人數突破百萬達103萬2,006人。

統計包括元大台灣50（0050）、群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）、大華優利高填息30（00918）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、國泰臺灣加權正2（00663L）、國泰臺灣加權反1（00664R）、群益臺灣加權反1（00686R）共11檔台股ETF受益人同步創高。

市場法人表示，進一步觀察這11檔上周受益人增加狀況，由於0050分拆後本周恢復交易，低價位吸引小資族進場，上周受益人數遽增10萬人；高人氣王00919也在上周除息，卡位配高息與除息後甜甜價的投資人買盤挹注，受益人數也周增3.7萬人。

市場法人指出，0050與00919是唯二增加超過萬人以上的台股ETF，顯示出對存股族來說，不管是市值型還是高息型，只要價格下降就是撿便宜佈局中長線的好時機；值得一提的是，今年新成立的包括00982A主動群益台灣強棒等三檔主動式台股ETF受益人也同步創高，顯示出受益人對主動式ETF的接受度也日漸提升。

00919經理人謝明志強調，在多空因素皆有影響下，要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是ETF，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，其有息保護亦相對不受利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。中長期不看淡台股，因此若盤勢有回檔，投資人也可趁股價便宜之際，建議可分批逢低買進，增加台股ETF存股張數。

00982A經理人陳沅易表示，雖然台股基本面穩健有撐，但同時仍持續面臨來自國際經貿政策與地緣政治動盪的挑戰，料股市將續處於大區間行情，選股不選市可為現階段較適宜的策略，透過主動選股與靈活調整、保持彈性，可望於高波動的市場中脫穎而出。

陳沅易指出，投資策略可保持守中帶攻，資產配置方向調整至ＡI績優族群與高殖利率族群並行，題材與籌碼充沛的個股仍具備亮眼表現機會，可善用震盪整理期佈局未來潛力股。產業方面，半導體、AI伺服器相關等受惠向上發展趨勢的AI概念股可持續關注，其他如營業、航運等受惠內需及股利成長之個股亦可適度配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。