AI +高股息是王道 抓緊這題材成長動能佳且抗震

野村投信表示，儘管後續盤勢因仍有關稅及匯率變動等不確定性，但AI趨勢不變，可望支撐台股成長力道，未來幾年仍是AI從技術部署走向價值變現的關鍵期，台灣相關AI產業供應鏈將持續受惠，面對波動的股市，投資人透過持有AI概念股的動能高股息ETF參與AI長線成長，不僅可適度分散風險，也有望在盤勢震盪時發揮防禦效果。

時序即將步入2025下半年，國際情勢依然多變，隨著川普對等關稅90天緩衝期限到來，若7月9日對於未能達成貿易協議的各國，美方將恢復4月2日當天宣布的關稅稅率，屆時全球主要股市可能進入新一輪修正。另一方面，川普是否會提前公布下任聯準會主席人選也須觀察，畢竟，這攸關全球金融市場對聯準會獨立性的判斷評價。

台灣企業獲利2025年增率達約16％雙位數增長水準，中長期不必看淡台股，企業積極搶單出口，動能全面釋放。5月台灣出口金額達517.4億美元，年增高達38.6%，不僅創下歷史新高，更凸顯台灣產業鏈在外部變局下的彈性與韌性。在這波出口熱潮中，野村臺灣趨勢動能高股息ETF (00944)經理人林怡君分析表示，00944布局中的航運與半導體族群表現尤為突出，若進一步分析00944 成分股中的長榮（2603）與榮運（2607），自美中宣布降稅、啟動談判以來，分別上漲10.9%與10.1%，優於同期台灣加權報酬指數4.2%。

另一方面，AI與高效運算熱度，00944成分股的矽格（6257）與瑞鼎（3592）亦同步受惠，同期分別上漲10.9%與10.0%。矽格專注於AI晶片與高速運算SoC的封裝與測試服務，是AI伺服器與邊緣運算晶片量產流程中不可或缺一環，隨著AI應用加速落地，其技術需求與接單動能可望持續成長。瑞鼎則聚焦AMOLED與車載顯示驅動IC領域，產品應用於筆電、車用與高階智慧終端，隨著智慧車與生成式AI設備普及，顯示介面的複雜度與效能需求同步提升，業績注入成長動能，顯示中美關係緊張下，全球供應鏈「去中化」的轉單效應對台灣將更有受惠機會。

野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，目前市場最大變數仍聚焦在川普關稅變數未解，聯準會對2025年降息仍未明朗，然而今年AI需求依然強勁，高股息ETF較能抵抗市場波動的特性，在台股基本面不變下，拉回都是布局的良機，建議投資人不妨聚焦動能高股息ETF，採取「定期定額」策略分批進場方式分散價格的風險，可有效緩和投組波動。以00944為例，透過結合股利收益與股價動能雙因子的選股機制，每半年汰弱擇強，有效掌握產業趨勢動能與市場動態，可望提升投資組合防禦力與長線成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。