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台灣最會賺的前十企業出爐！00938悄悄囊括七家 金融科技雙主軸穩中求勝

聯合新聞網／ 綜合報導
凱基台灣優選30（00938）前十大持股中，有七檔與台灣最會賺錢的企業高度重疊，凸顯其選股策略精準、具備抗震性。中央社
凱基台灣優選30（00938）前十大持股中，有七檔與台灣最會賺錢的企業高度重疊，凸顯其選股策略精準、具備抗震性。中央社

最新公布的「2025台灣大型企業排名TOP5000」揭曉台灣最賺錢、規模最大的企業榜單，其中一個隱藏亮點，是市值型ETF凱基台灣優選30（00938）早已默默納入其中七家前十大獲利企業，顯示這檔ETF的選股邏輯與實戰績效，正走在產業獲利最前線。

在最賺錢企業榜上，台積電穩居獲利王，以1兆1732億元的純益遙遙領先，其餘進榜的包括鴻海、富邦金、長榮、國泰金、聯發科、中信金、國壽與陽明等企業。值得一提的是， 00938）的前十大持股中，台積電、中信金、富邦金、國泰金、永豐金、元大金與台新金等七家全數上榜，意味著這檔ETF幾乎將台灣最強企業納入囊中。

跟主流市值型ETF不同？00938這樣挑股

與傳統強調「權值市值」排序不同， 00938採多因子策略選股，納入低波動、財務體質、價值評估等多重條件，強調的是「成長與抗跌兼顧」。從最新成分股來看，金融股占比高達八成，包括中信金、富邦金、國泰金、永豐金、元大金、台新金、開發金與中租-KY，不僅配置穩定，也更適合在景氣多變的2025年作為資產防禦工具。

在美國降息未定、關稅風險浮現的此刻，台股仍難擺脫震盪格局， 00938）的防禦優勢與選股精準度，成為不少投資人資產配置的新選擇。

不想選錯ETF？00938搭配法曝光

有財經達人建議，若已持有高市值ETF如0050或006208，不必急著更換，可選擇將00938納入投資組合，用以增加抗跌性與現金流穩定性。「00938在空頭時守得住，在多頭也能參與行情，剛好補上傳統市值型ETF的短板。」

00938也被點名為「像0050＋金融股」的結合體，除了主力科技股外，又多了價值股撐腰，進可攻、退可守。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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