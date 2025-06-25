00929換股引發華碩股價波動？ 復華投信發聲明釐清

華碩近2日股價波動劇烈，市場盛傳是熱門高股息ETF復華台灣科技優息（00929）進行成分股調整所引發，對此復華投信發出5點聲明，指成份股漲跌幅為市場供需結果，以及查24日共有6檔持有華碩的台股ETF有申購情形。

華碩24日尾盤股價從新台幣704元急拉至漲停745元，但今天一開盤股價迅速回挫近半根停板，終場大跌45元或6.04%，收在700元。華碩股價暴起暴落引發市場熱議，不少人解讀是因為00929換股所引發。

為此，復華投信針對客戶提出5點聲明，指出成份股漲跌幅為市場供需結果，若市場站在買方者居多，則可能造成個股價格上揚。

復華投信表示，市場上指數調整時，必時有波動，因指數調整而造成個股大漲或承壓的新聞亦不在少數。觀察台股65檔原型ETF，共有34檔持有華碩，不排除有其他競品亦有增持或因應調整的行為出現。

復華投信查6月24日共有6檔持有華碩的台股ETF有申購（含4檔規模1000億以上之被動ETF、1檔主動ETF），按申贖邏輯，若ETF有申購，經理單位應視基金水位，按規定對應買進指數成分股，不排除前述ETF買進華碩時亦影響其股價。

復華投信表示，昨另有兩檔台股ETF競品雖未獲申購，但觀察其6月23日至24日持股股數變化，亦有明顯增持華碩情形。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。