美股ETF 強韌 人氣升溫

儘管近期受到美軍對伊朗發動空襲、美方可能取消韓台晶片廠技術豁免政策等干擾，但Meta及亞馬遜等科技領導企業仍展現堅強韌性，並持續投入AI技術與基礎建設投資，顯示AI作為未來科技發展主軸地位不可動搖，加深美股ETF投資人信心。

截至6月20日最新ETF受益人數據，在美股原型ETF中，統一FANG+（00757）憑藉單周受益人數1.1%的增長率奪單周受益人數漲幅之冠，富邦NASDAQ、元大S&P 500則分別位居亞軍與季軍。

法人指出，Meta一口氣砸下148億美元投資Scale AI，直接拿下49%非表決權股份，這是繼收購Whats App後的第二大手筆。Meta巧妙避開反壟斷監管的雷區，又順勢把Scale AI的執行長Alexandr Wang「挖」進自家團隊。更厲害的是，Meta準備讓Wang領軍全新的「超級智慧實驗室」，專攻下一代通用人工智慧（AGI）技術研發。這招簡直是Meta在AI大戰中的王牌策略，玩法跟微軟拉攏OpenAI如出一轍，既合法合規又能強強聯手。

與此同時，亞馬遜持續展現積極進取的投資姿態，以前瞻性眼光布建未來競爭優勢，企圖心不僅止於跟隨趨勢，更志在成為下波變革的主導者。該公司宣布未來五年（2025~2029年）將斥資約129.7億美元強化澳洲資料中心基礎設施，大幅提升運算資源以因應生成式AI技術需求。此外，亞馬遜同步進行醫療事業體質改造，致力優化病患體驗與創新服務模式，顯現其AI科技與醫療產業並進發展的宏大願景。從數位基建到健康照護，亞馬遜運用策略性思維穩步前進，為下一輪產業變局做足準備。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。