月配高股息ETF 回神

台股進人除息旺季，上市櫃公司受惠Al供應鏈需求熱絡，金融、貨櫃航運等產業獲利亮眼，整體稅後純益達4.06兆元，年增38.2%，為史上次高水準，將體現於股息配發的成長，月配高股息ETF在獲得企業股息後也反映在配息金額調升之上。

目前盤面上有12檔台股月配ETF，進一步來看配息表現，規模前三大的復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息、統一台灣高息動能近期的配息金額都出現回升，顯示月配高股息ETF相對低迷的階段已過去。

復華台灣科技優息今年前四月皆配發0.05元，5月、6月每受益權單位配息金額為0.07元，換算年化配息率上升至4.7%；元大台灣價值高息今年前六月皆為0.03元，7月每受益權單位配息金額為0.04元，換算年化配息率上升至5.3%；統一台灣高息動能今年五月前都配0.05元、6月配0.04元、7月提升至0.068元，換算年化配息率上升至5.9%。

元大台灣價值高息25日公告最新配息金額，將於7月10日除息0.04元，以6月25日收盤價9元計算，單月配息率0.44%，換算年化配息率約5.3%，高於大盤現金殖利率的3.2%約2.1個百分點，凸顯高股息特色選股可取得較大盤為佳的配息表現。

元大台灣價值高息在5月進行今年第一次成分股調整，目前持股涵蓋AI伺服器、IC設計、電子通路、航空、內需消費、銀行型金控等，持續分散布局現金流充裕、獲利穩定的高股息企業。

統一投信表示，統一台灣高息動能追蹤指數在6月進行成分股調整，調整後的產業比重較之前更為分散。其中，金融股比重大幅增至三成以上，而電子、傳產類股比重分別約為四成及三成以下，且新納入成分股的今年現金股利配發金額，多數較去年調升。

統一投信提醒，選擇ETF及參與配息時，須留意ETF配息率與追蹤指數殖利率差異，且ETF配息率不代表實際報酬率。金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，ETF除息後，配息金額也會從淨值扣除，使淨值出現較大變動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。