人不是我殺的！華碩暴漲暴跌 00929傳出五點澄清喊冤

規模有1,653億元、有68.9萬受益人的復華台灣科技優息ETF（00929）6月起陸續展開年度換股作業，因華碩（2357）24日尾盤拉上漲停、25日又遭趁機出貨大跌6%，市場傳出是00929「偷跑」、「暴力調整」等雜音。其實24日復華投信已經有說明依照公開說明書的作業規定，00929的確是進入換股期，但沒有偷不偷跑的問題；而新成分股調整生效日是每年6月第19個交易日收盤後生效，也就是26日會出爐。25日市場再傳出復華投信已經針對部分客戶提出五大點澄清說明。

此外，觀察華碩25日籌碼面，三大法人賣超3,328張，但以外資賣超7,082張最多，投信則是加碼3,187張。24日三大法人則是買超2,247張，其中外資賣超4,847張，投信買超7,059張。的確不能都將華碩的漲跌都歸咎是00929的指數調整。

根據復華投信內部文件表示，復華台灣科技優息依照追蹤指數編製規則，近期按規定進行每年6月的成份股調整，該ETF每逢交易，交易員當盡可能以均時、均價、均量交易，以避免造成價格波動劇烈或助漲助跌之情事發生，故市場上所傳之因00929造成個股漲幅劇烈云云，並非事實。

綜上，由於市場交易情境眾多，應無法將華碩於6月24日之漲幅全歸因為00929之指數調整。雖蒙市場及投資人誤會，復華投信仍感謝投資人對此ETF的關心及指教，將會秉持初衷，善盡善良管理人之責任，繼續做出對ETF最妥適的決策。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。