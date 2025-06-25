快訊

尹到怡用餐風波發聲列3點回應 「捐5萬給澎湖」盼事件別再擴大

還能擁核？伊朗核設施遭美、以反覆攻擊 當局鬆口「嚴重毀損」

陳瑩罷免案提議書涉偽造 國民黨組發會副主委訊後請回

人不是我殺的！華碩暴漲暴跌 00929傳出五點澄清喊冤

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
規模有1,653億元、有68.9萬受益人的復華台灣科技優息ETF（00929）6月起陸續展開年度換股作業。（本報系資料庫）
規模有1,653億元、有68.9萬受益人的復華台灣科技優息ETF（00929）6月起陸續展開年度換股作業。（本報系資料庫）

規模有1,653億元、有68.9萬受益人的復華台灣科技優息ETF（00929）6月起陸續展開年度換股作業，因華碩（2357）24日尾盤拉上漲停、25日又遭趁機出貨大跌6%，市場傳出是00929「偷跑」、「暴力調整」等雜音。其實24日復華投信已經有說明依照公開說明書的作業規定，00929的確是進入換股期，但沒有偷不偷跑的問題；而新成分股調整生效日是每年6月第19個交易日收盤後生效，也就是26日會出爐。25日市場再傳出復華投信已經針對部分客戶提出五大點澄清說明。

此外，觀察華碩25日籌碼面，三大法人賣超3,328張，但以外資賣超7,082張最多，投信則是加碼3,187張。24日三大法人則是買超2,247張，其中外資賣超4,847張，投信買超7,059張。的確不能都將華碩的漲跌都歸咎是00929的指數調整。

根據復華投信內部文件表示，復華台灣科技優息依照追蹤指數編製規則，近期按規定進行每年6月的成份股調整，該ETF每逢交易，交易員當盡可能以均時、均價、均量交易，以避免造成價格波動劇烈或助漲助跌之情事發生，故市場上所傳之因00929造成個股漲幅劇烈云云，並非事實。

一、成份股漲跌幅為市場供需的結果，若市場站在買方者居多，則可能造成個股價格上揚。

二、市場上指數調整時，必時有波動，因指數調整而造成個股大漲或承壓的新聞亦不在少數。

三、觀察台股65檔原型ETF，共有34檔持有華碩，不排除有其他競品亦有增持或因應調整之行為出現。

四、查6月24日共有六檔持有華碩之台股ETF有申購（含四檔規模1,000億以上之被動ETF、一檔主動ETF），按申贖邏輯，若ETF有申購，經理單位應視基金水位，按規定對應買進指數成分股，故不排除前述ETF買進華碩時亦影響其股價。

五、另，昨亦有兩檔台股ETF競品雖未獲申購，但觀察其6月23日至6月24日持股股數變化，亦有明顯增持華碩之情形。

綜上，由於市場交易情境眾多，應無法將華碩於6月24日之漲幅全歸因為00929之指數調整。雖蒙市場及投資人誤會，復華投信仍感謝投資人對此ETF的關心及指教，將會秉持初衷，善盡善良管理人之責任，繼續做出對ETF最妥適的決策。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

華碩 台股 ETF

延伸閱讀

00929「大哥進場拉」誰已卡位吃華碩（2357）股息豆腐？00939、00900或00961

幫華碩（2357）股價封神還是當盤子？00929砸54億拉漲停掀網戰

華碩神祕買盤進場 創天價

最後一盤拉至漲停！華碩進入00929前十大之列 總持股增至41檔

相關新聞

人不是我殺的！華碩暴漲暴跌 00929傳出五點澄清喊冤

規模有1,653億元、有68.9萬受益人的復華台灣科技優息ETF（00929）6月起陸續展開年度換股作業，因華碩（235...

美台股市回神 九檔今年新上市 ETF 收盤創新高

隨著伊朗、以色列戰事暫緩，避險氛圍消退、全球股市6月24、25日連續兩個交易日反彈，包括美股、台股都再度上演多頭攻勢，帶...

006208永是0050追隨者？內扣費降得扭扭捏捏！專家：改季配息才是高招

千呼萬喚之後，0050的最大對手、也是熱門市值型ETF的006208，終於宣布跟進調降費用率（費率就不必記了，反正明天大家就忘光光了！）並且加註了「基金分割、反分割」，為日後分割股份、降低股價做好準備

女股神旗下 ARKK 今年漲逾23% 這檔海外主動 ETF 可望隨之受惠

木頭姐（Cathie Wood）旗下的ARKK（ARK Innovation ETF）2025年以來表現亮眼，截至24日...

外資買反向ETF干擾匯市？央行：早與金管會共識設限

近期新台幣強勢升值，出口商叫苦連天，立委關切對於外資大買反向ETF，有干擾匯市、套利之嫌，央行有無因應作為。中央銀行表示...

006208「正面回應」雖慢但至少到了！達人：很多人已轉換0050陣營

所以說，當初看到0050拆股、降費用，真的不急著轉換陣營，雖然之前006208拋下一句「會給正面回應」，然後過了幾個月才出招，讓堅守006208的大大都等的急了，不過還是得說，雖然慢了，至少到了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。