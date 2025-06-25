富邦：006208沒有要變季配 7月17日納入平準金機制

富邦旗下規模最大ETF富邦台50（006208）24日已正式獲准調降經理費及保管費，25日再公告，7月17日將納入收益平準金機制。不過對於市場揣測006208將從半年配改季配，富邦投信表示「當然沒有」，只是比照多數新推出的市值型ETF有平準金，有利穩定配息。

目前市值型ETF，多數採季配或半年配，年配最少。較新發行的市值型ETF通常推出時就有收益平準金機制，可以避免除息前夕的大量申購而導致股息被稀釋的問題，並提供投資人相對穩定的配息來源。

在006208宣布調降費用率，也獲准進行分割之後，不但有利長期投資人節省成本，未來入手價也有機會更親民，再加上納入平準金機制，有利穩定配息，被市場視為持續搶攻台股市值型ETF市場的「大招」。不過，目前市值型ETF規模最大的台灣元大50（0050）尚未納入平準金機制，也是半年配。接下來規模前兩大市值型ETF龍頭會再打出什麼牌搶市占，也繼續引起市場關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。