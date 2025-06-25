美台股市回神 九檔今年新上市 ETF 收盤創新高

隨著伊朗、以色列戰事暫緩，避險氛圍消退、全球股市6月24、25日連續兩個交易日反彈，包括美股、台股都再度上演多頭攻勢，帶動投信2025年以來新上市ETF股價表現突出，根據CMoney統計6月25日收盤表現，上半年共有九檔新上市ETF股價創新高，包括五檔被動式與四檔主動式出線，觀察主要投資範圍，海外ETF方面，主要鎖定電力能源、科技，國內ETF則以台股主動式ETF勝出。

受到以色列、伊朗達成暫時停火協議，加上市場後續解讀Fed下半年可能啟動降息，美國紐約州計劃建告一座大型核電設施，帶動美股四大指數續揚，科技、電力類股出現明顯漲勢；也激勵6月25日台積電（2330）等權值股領軍上攻，引領台股走高，帶旺上半年共有9檔新上市主、被動ETF收盤創歷史新高，刷新上市以來股價成長紀錄。

市場分析師認為，目前美股四大指數中，代表科技及半導體的那斯達克、費城半導體兩指數，都已創4月波段低點以來新高，另外，受惠AI趨勢題材的美國電力基建指數，也一路跟著美國科技類股勁揚，顯示下半年戰爭影響淡化後，市場投資信心恢復，加上聯準會若有機會降息，預估市場資金將重新聚焦在具基本面競爭力的AI科技、機器人、電力基建、重電及能源等中長線趨勢成長主題。

其中，隨AI技術快速發展，投資人除看好AI基建設施成長腳步外，新光美國電力基建ETF（009805）經理人劉恆誌表示，美國從下半年起，也將加速發展低碳電力，甚至加速推進像核能等穩定零碳排電力基建等大型投資計劃，根據媒體報導，美國紐約州已計劃蓋首座大型核電廠，發展並興建至少1百萬瓩(GW)的核能裝置容量，這是美國歷經數十年核電業停滯後的首見復甦跡象，主要復甦原因來自美國各地AI資料中心耗電量驚人，加上運輸和製造等產業電氣化，已為美國帶來創紀錄的電力需求。

新光投信量化投資團隊強調，紐約州的核電計劃，可望啟動美國興建核能反應爐的新時代，過去美國30多年來，受到安全、成本及審核等問題，導致核能產業陷入停頓，目前美國核電容量遠比2012年的高峰還減少逾4%，主要改由太陽能和天然氣等其他再生能源供應，預估未來美國一旦重啟核能供電新時代後，加上川普政策核能復興政策助攻，將帶動電力相關類股中長期表現。

根據投信官網資料顯示，新光美國電力基建ETF主要追蹤NYSE FactSet美國電力基建息收指數，持有50檔成分股中，屬於美股核能發電概念股有艾索倫電力(EXC)、杜克能源(DUK)、南方電力(SO)、新紀元能源(NEE)、星座能源(CEG)、維斯達能源(VST)、NRG Energy(NRG)、伊頓(ETN)、GE Vernova(GEV)等，整體權重約占成份股35.73%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。