006208永是0050追隨者？內扣費降得扭扭捏捏！專家：改季配息才是高招

千呼萬喚之後，0050的最大對手、也是熱門市值型ETF的006208，終於宣布跟進調降費用率（費率就不必記了，反正明天大家就忘光光了！）並且加註了「基金分割、反分割」，為日後分割股份、降低股價做好準備。然而，這樣仿效0050一模一樣的做法，真的能像有的媒體所言：預料將掀起新一波搶客大戰嗎？

批評總是容易，能提建言才是對的！先來評論006208這次學0050「調降經理費、保管費率」的這招，只會讓人覺得「006208永遠都是0050的追隨者」，不然，這兩支基金的成份股、持股比重都一模一樣，投資績效當然沒差多少，是要怎麼不一樣？

改成季配息才是高招

006208想要吸引更多投資人的青睞，應該要走自己的路，例如上次文章說過的：從半年配息改成季配息，而且不必多給配息來取悅投資人，只要把上、下半年原本要配的股息拆成一半、變成4個季度來配，就行了！

另外，在調降經理費及保管費率的部分，006208宣布將從現行的0.15%、0.035%，改採級距式，隨著基金資產規模遞增，往上的級距金額內的資產規模，才能享有經理費從0.15%降到0.05%不等，保管費從0.03%到0.025%，而不是全部直接降低至單一費率。

內扣費率降得扭扭捏捏

這樣的做法給人感覺是：降費率降得不乾不脆的，應該直接降個單一內扣費率就好了呀！而且剛宣布的這種「以級距降費率」的方式，對應在目前基金規模還輸0050很多的006208身上時，內扣的經理費、保管費率也就比0050還要高。

正如同眾多網友們說的：比較大的基金，費率比較便宜，那誰還會去買比較小的、費率比較貴的基金呢？

最有趣的是，富邦投信的新聞稿還提醒投資人：在選擇追蹤相同指數的ETF商品時，最重要的除了看內扣費用之外，還要重視管理公司追蹤指數的能力，不見得內扣費用較低就會有較高的總報酬率。

新聞稿順便酸投資人

以上的新聞稿或許已經默認006208的內扣費用會比0050高一點，而且就如新聞稿說的「道理」，那006208也可以維持以前的內扣費用、再努力提升比對手強的追蹤指數績效就行了吧！幹嘛要追隨0050調降內扣費率，卻又降得心不甘、情不願地來「酸」一下投資人不選006208的可能後果呢？

總歸一句話，錢是自己的，要選0050、006208都可以，兩者的長期投資報酬率也不會差太多，但就是不要太過相信業者的說法、或是人云亦云、自己沒有主見、把這些市值型ETF換來換去...要知道：換股可是要支付高額的買賣手續費、證券交易稅的啊！

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