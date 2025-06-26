0050投資人數創新高！他讚清流君神預測 網憂：人多地方要小心

元大台灣50（0050）自6月完成股票分割後重回投資熱潮，一名PTT網友指出，0050投資人數一週內暴增逾10萬人，刷新全台ETF紀錄，並大讚0050是「清流君」早期推薦，曾預言00915最差，言論引來不少迴響。有網友力挺其看法，也有不少人質疑這波熱潮是否被過度吹捧，並對所謂「投資達人」提出反駁。

根據媒體報導，0050分割後每張價格從近20萬降至不到5萬元，使許多原本僅能以零股購買的小資族得以進場。統計顯示，恢復交易後短短四個交易日，0050投資人數便暴增10萬4196人，創下ETF市場新高。法人分析指出，0050兼具低入手門檻、市值型選股及最低費用率等優勢，預料將持續吸引投資人進行長期存股布局。

發文網友認為，0050的回歸並非偶然，尤其清流君早就看衰高股息ETF如00915，如今證明確有道理。他預測未來將有越來越多投資人從高股息轉回0050，也相信0050仍有上漲空間，呼籲其他投資人正視這波趨勢。

不少網友對0050熱潮表達支持，「成本低超爽」、「迷途知返給推」、「這波真的爽到」，認為分割降低入場門檻是讓更多人參與台股權值成長的重要契機，也有人指出「全ETF市場新高」是難得的里程碑，反映出市場選擇正在改變。

然而，也有網友對此表示保留，「0050還需要人推薦？講這種也能叫達人？」「廣告真多」、「清流君根本濁流君」，更有留言直言「人多的地方要小心」、「小心溢價結束」，提醒別盲目追高。另有人質疑，0050只是價格變便宜，本質並無變化，是否真的值得大肆推崇還有待觀察。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。