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降息循環將開啟⋯債券ETF買點到了？網力挺：買就贏9成人

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想投資債券ETF。圖／本報資料照片
網友想投資債券ETF。圖／本報資料照片

市場預測下半年美國聯準會可望啟動降息，一名網友在PTT以「請問債etf是不是可以買了？」為題發文，指出元大20年公債ETF已從高點腰斬，並點出群益投資等債型ETF也明顯下跌，在預期未來將進入降息循環之際，他詢問是否該進場布局，相關發言立刻引發大批網友共鳴與熱烈討論，有人直呼「你現在買已經贏90%的人了」、「關掉APP領息20年」。

針對該網友的貼文，部分網友對此給予正面回應，直言「現在買比股災前多賺10%」、「你已經贏了九成的人」，還有人鼓勵原PO「歐印吧！我都房貸All in了」、「我也已經在買」，顯示不少人認為目前債券價格具備吸引力，是分批進場的時機。

然而反對聲音同樣不小，尤其集中在「匯率風險」與「降息時點未明」兩大疑慮上，不少人提醒「現在美債的問題就是匯率」、「台幣還在升值，等28再買更穩」，甚至有人悲觀指出「去年也這樣想結果一直跌」，也有人嗆聲「自己不會判斷還想投資？」、「股市飆成這樣你跑去買債？」

另一派網友則從策略與資產配置角度切入，認為「債是拿來領息，不是賺價差」、「現在債券只能當資產配置一環」、「買債想賺差價根本搞錯方向」，並建議應「等匯率穩定或採分批布局」，也有人半開玩笑說「美國還沒降息，真的降再買也來得及」。

2025年債券ETF逆風不斷，債券ETF受益人數連四周減少。根據集保結算所6月20日公布最新債券ETF受益人統計資料顯示，104檔債券ETF整體受益人數上周減少3,728人，今年來減少139,694人，總受益人數為1,958,153人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 美債 債券 PTT ETF

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