女股神旗下 ARKK 今年漲逾23% 這檔海外主動 ETF 可望隨之受惠

木頭姐（Cathie Wood）旗下的ARKK（ARK Innovation ETF）2025年以來表現亮眼，截至24日收盤累計上漲超過23%，創下年內新高，明顯領跑美股四大指數。法人分析其強勢表現，主要有四大因素，且在外在環境利多下，ARKK的亮眼表現可望延續。

首先，AI浪潮持續發酵，帶動創新科技股大漲。ARKK重倉多檔與人工智慧（AI）相關的成長型科技股，例如Tesla（電動車與AI自駕技術）、Roku、Palantir、CRISPR等，AI與自動化熱潮帶動市場對未來科技變革的期待，這些公司雖未必短期獲利強勁，但擁有長期顛覆產業的潛力，符合ARK創辦人Cathie Wood一貫的「顛覆式創新投資」理念。

其次，市場對聯準會降息預期升溫，有利成長股。在經濟數據趨緩、就業市場降溫背景下，市場預期美國聯準會年底可望降息，甚至不排除提前啟動降息，帶動成長型科技股估值修復。ARKK多為未來成長性高的企業，對利率變化極為敏感，降息預期提高其估值空間。

第三，資金輪動由大型股擴散至中小型成長股。去年資金多集中於如輝達（Nvidia）、微軟（Microsoft）等科技巨頭，但近期資金開始外溢至中小型AI及創新科技股，而ARKK多數成分股正是這類「非主流但具潛力」的公司。

第四，加密貨幣在穩定幣法案通過後上演慶祝行情，有利ARKK表現。ARKK成分股除前面提及的AI創新科技產業外，也包含區塊鏈及加密貨幣相關的企業，例如美國最大加密貨幣交易所Coinbase、以及交易平台Robinhood等，近期都出現大漲，而這些公司都是ARKK的主要成分股，因而挹注ARKK上漲動能。

中信ARK創新主動式ETF（00983A）經理人唐祖蔭表示，00983A投資策略聚焦於顛覆式創新，與ARKK主軸一致，涵蓋 AI、自駕車、機器人、基因科技、金融科技等顛覆式創新產業，且成分股重疊度高，當ARKK受惠於資金湧入、成分股大漲時，00983A可望同步受惠。

觀察00983A自6月18日掛牌以來，受惠美股表現回溫，科技股領軍創高等利多，至今漲多於跌，掛牌以來報酬率約4%，以今年才掛牌的主動式ETF來說，算是取得不錯開局。

唐祖蔭表示，看好ARKK或美股創新股的投資人，00983A可作為參與顛覆式創新趨勢的投資工具。投資人可以將美股市值型ETF作為核心配置，00983A作為衛星配置，長期佈局，藉以搭上科技創新帶來的豐厚果實。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。