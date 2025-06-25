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006208「正面回應」雖慢但至少到了！達人：很多人已轉換0050陣營

聯合新聞網／ 張紫凌
006208也降費用了，分割預估也將會執行，與0050下一戰比「追蹤誤差」。中央社
006208也降費用了，分割預估也將會執行，與0050下一戰比「追蹤誤差」。中央社

所以說，當初看到0050拆股、降費用，真的不急著轉換陣營，雖然之前006208拋下一句「會給正面回應」，然後過了幾個月才出招，讓堅守006208的大大都等的急了，不過還是得說，雖然慢了，至少到了。

那006208到底端出什麼大菜？其實跟0050是一樣的方式，同樣是：

1.調降經理費與保管費

2.增設「分割」條款

增設分割條款，代表未來可能不排除要跟進分割了，如果分割，最低不能低於006208的掛牌價30元，所以用今天006208的價格11x元來看，最多就是1拆3，約回到3x元左右，（這是舉例，最終是要以006208確認分割當時的股價來計算）

再來則是調降費用這個關鍵，這次006208宣布調降費用，採取「級距式」費率制度，意思是規模愈大，收費愈低：複雜的數字我就不列出來了，網路資料很多...

反正調整後，0050和006208的合計費用分別是：

0.13xx%、0.15xx%左右，因0050規模比006208還要大，費用的級距是已經來到下一個階段，所以比較便宜

不過說到底，這些降費用、分割拆股都是表面上的招式，能做的都已經做了而且這樣也確實達到吸引人氣、創造話題的目的，但既然0050、006208兩檔都做了，未來這2檔到底選誰好？

006208跟上降費用、分割以後，真的要比較，關鍵還是會落在「追蹤誤差」。

0050和006208都是採取「完全複製法」，會根據追蹤的「台灣50」指數，完全複製權重、成分股，追蹤誤差則是ETF實際報酬和追蹤指數之間的差距，

這是比較簡單的算法，也就是直接把指數和ETF的報酬率相減。

例如：台灣50指數年化報酬是10%，手上的ETF的是9.5%，這0.5%的落差就是追蹤誤差，這些差距可能來自交易費用、換股效率或是其它…等等技術問題，不要小看這些誤差，長期下來會對績效產生實質的影響。

有大大可能會覺得，那如果ETF報酬率大於指數報酬率呢？是代表ETF更好、更會賺嗎？

事實上不是這樣，因為我們買ETF的主要依據之一是「選股邏輯」，而ETF能不能幫我們精準地貼著它追蹤的指數走，才是更重要的事，如果ETF報酬率本身比指數更好，但誤差卻很大，事實上就代表我們買的ETF，實質上跟追蹤指數已經脫軌了，所以誤差是越小越好。

0050和006208都是追蹤台灣50，不過從去年以前的近幾年數據來看，是006208的追蹤誤差更小一點點，但我不是推說006208更好喔，因為這數據在未來都是會繼續改變。

現在的風向看來，006208還是稍微落後，畢竟0050原本就具有成立久、規模大的優勢，而且先行進行分割和降費用，還是讓不少原本持有006208的大大們轉換陣營了。

不過回過頭來，它們一樣是追蹤台灣50指數的攣生兄弟，要是原本就持有或是定期定額多年了，自己多方比較一下，得出結論後也不一定要急著賣出再轉換，手上持有的ETF能不能讓自己堅持10年，其實我覺得才是更值得努力的方向以及選擇。

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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