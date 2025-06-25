快訊

這個月不是平靜期！農曆六月12生肖運勢全翻轉 你準備好了嗎？

浪貓「把電線當鋼索走」加速狂奔 直擊片瘋傳專家揪亮點：這不是貓

賀瓏渣男行徑被揭露！廣告小妹酸「一路走來始終如一」博恩也中槍

聽新聞
0:00 / 0:00

006208降費還是輸0050…若分割成真股價將更便宜！棒棒：總報酬率最重要

聯合新聞網／ 我是棒棒
富邦006208宣布調降費用率，不過以現行規模計算，總費用率仍略高於0050，這場指數型ETF龍頭對決仍持續升溫。中央社
富邦006208宣布調降費用率，不過以現行規模計算，總費用率仍略高於0050，這場指數型ETF龍頭對決仍持續升溫。中央社

富邦投信6/24調降經理費及保管費，目前經理費、保管費各為0.15%、0.035%，未來費率隨規模遞減

經理費最低調降至0.05%

保管費最低為0.025%

最高也不超過目前水準...

除了調降費用，006208也獲准增列「基金分割、反分割」條文，跟0050先前推動分割前奏一樣，未來股價也即將拆股。

006208在2012/7/17掛牌，當時發行價為30元，若依照6/24淨值111.79元來算，最大整數分割倍數預計為3倍，分割後將來到37.26元，等於是入手一張不到4萬元。

確實比0050目前4萬多的股價還要低，不過須經受益人會議通過，才能進行分割作業。

若依據現行規模進行換算，0050規模達6337億元，費率計算後總和約0.13%，而006208規模達2364億元，費率計算後總和約0.15%，比較之下，006208是小輸的喔！

無論如何，費用率調降+拆股都是件好事，除了讓小資族有更多的選擇外，兩大指數型ETF又再繼續對決。

提醒投資人要注意！最關鍵的還是追蹤指數的能力，會影響總報酬率，畢竟多賺一點比較重要，其他的就待時間證明。

◎本文內容已獲 我是棒棒 授權，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

股票分割 市值型 內扣費用 ETF 006208富邦台50 0050元大台灣50

延伸閱讀

0050時隔20年再現4字頭！懶錢包：00922跟上調降內扣費、006208還在睡？

幫華碩（2357）股價封神還是當盤子？00929砸54億拉漲停掀網戰

006208降費還是輸0050！網「超詳細整理」：同樣東西沒有買貴的理由

若006208也分割一拆三或四價格都會比0050低！陳重銘：因發行價不同

相關新聞

006208「正面回應」雖慢但至少到了！達人：很多人已轉換0050陣營

所以說，當初看到0050拆股、降費用，真的不急著轉換陣營，雖然之前006208拋下一句「會給正面回應」，然後過了幾個月才出招，讓堅守006208的大大都等的急了，不過還是得說，雖然慢了，至少到了。

006208降費還是輸0050…若分割成真股價將更便宜！棒棒：總報酬率最重要

富邦投信6/24調降經理費及保管費，目前經理費、保管費各為0.15%、0.035%，未來費率隨規模遞減 經理費最低調降至0.05% 保管費最低為0.025% 最高也不超過目前水準...

若006208也分割一拆三或四價格都會比0050低！陳重銘：因發行價不同

006208發行價僅30元，若未來股價破120元採1拆4，拆後股價有望壓到30元附近，更吸引小資族布局。

台股翻漲456點！00952「沒台積電」的AI ETF噴出 靠中小型AI股走出績效新路線

6月24日台股大漲456點，AI概念股全面回神，從IC設計、伺服器組裝到散熱材料幾乎無一缺席。盤面紅通通的同時，科技型ETF同步翻紅，其中最亮眼的是凱基台灣AI50（00952），單日上漲2.51%，

00929「大哥進場拉」誰已卡位吃華碩（2357）股息豆腐？00939、00900或00961

華碩（2357）即將於明日除息，每股配發高達34元現金股利，吸引多檔ETF搶先卡位。昨（24日）尾盤出現大量買盤，最後一盤成交量高達4,153張，推升股價從704元直線攀升至漲停價745元，創下自19

女股神旗下 ARKK 今年漲逾23% 這檔海外主動 ETF 可望隨之受惠

木頭姐（Cathie Wood）旗下的ARKK（ARK Innovation ETF）2025年以來表現亮眼，截至24日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。