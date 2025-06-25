006208降費還是輸0050…若分割成真股價將更便宜！棒棒：總報酬率最重要

富邦投信6/24調降經理費及保管費，目前經理費、保管費各為0.15%、0.035%，未來費率隨規模遞減

經理費最低調降至0.05% 保管費最低為0.025%

最高也不超過目前水準...

除了調降費用，006208也獲准增列「基金分割、反分割」條文，跟0050先前推動分割前奏一樣，未來股價也即將拆股。

006208在2012/7/17掛牌，當時發行價為30元，若依照6/24淨值111.79元來算，最大整數分割倍數預計為3倍，分割後將來到37.26元，等於是入手一張不到4萬元。

確實比0050目前4萬多的股價還要低，不過須經受益人會議通過，才能進行分割作業。

若依據現行規模進行換算，0050規模達6337億元，費率計算後總和約0.13%，而006208規模達2364億元，費率計算後總和約0.15%，比較之下，006208是小輸的喔！

無論如何，費用率調降+拆股都是件好事，除了讓小資族有更多的選擇外，兩大指數型ETF又再繼續對決。

提醒投資人要注意！最關鍵的還是追蹤指數的能力，會影響總報酬率，畢竟多賺一點比較重要，其他的就待時間證明。

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