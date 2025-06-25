若006208也分割一拆三或四價格都會比0050低！陳重銘：因發行價不同

如果要進行價格戰，006208是會贏0050的，因為發行價格不同。

0050是用36.98元發行，因為分拆後不能低於發行價。當初規劃分拆時0050股價高於200元，1拆5之後還有40元。但是4月後股價跳水，如果依照原定1拆5的方式，分拆後就會低於發行價。最後只好改成1拆四，最後用47元重新上市。

006208贏在當初是用30元發行，用現在的股價計算，如果1拆3後的股價只有37元，比0050還要便宜10元，對小資族是更有利的。

要是006208再耐心一點，等股價超過120元再來1拆4，股價會接近30元，對小資族更加的可口了喔！

之前大家都在怪006208沒動作，其實他是在等0050先把底牌打出來，如今牌全在006208的手上了，如果要進行價格戰，0050沒有贏的機會，一開始就輸在發行價較高了。

當初把006208換到0050的，將來是不是又要換回來？

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