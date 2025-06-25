快訊

LINE免費貼圖5款！2款免任務爽用到年底 還有侏羅紀、團購+1圖案超好用

春哥侃陸／軍方刷存在感？3事件看中國審慎對以伊衝突

揭郭昱晴「万老師」微博關注中國公安 國民黨：誰是台灣雜質？

若006208也分割一拆三或四價格都會比0050低！陳重銘：因發行價不同

聯合新聞網／ 不敗教主-陳重銘
006208發行價僅30元，若未來股價破120元採1拆4，拆後股價有望壓到30元附近，更吸引小資族布局。（中央社）
006208發行價僅30元，若未來股價破120元採1拆4，拆後股價有望壓到30元附近，更吸引小資族布局。（中央社）

如果要進行價格戰，006208是會贏0050的，因為發行價格不同。

0050是用36.98元發行，因為分拆後不能低於發行價。當初規劃分拆時0050股價高於200元，1拆5之後還有40元。但是4月後股價跳水，如果依照原定1拆5的方式，分拆後就會低於發行價。最後只好改成1拆四，最後用47元重新上市。

006208贏在當初是用30元發行，用現在的股價計算，如果1拆3後的股價只有37元，比0050還要便宜10元，對小資族是更有利的。

要是006208再耐心一點，等股價超過120元再來1拆4，股價會接近30元，對小資族更加的可口了喔！

之前大家都在怪006208沒動作，其實他是在等0050先把底牌打出來，如今牌全在006208的手上了，如果要進行價格戰，0050沒有贏的機會，一開始就輸在發行價較高了。

當初把006208換到0050的，將來是不是又要換回來？

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

股票分割 內扣費用 ETF 006208富邦台50 0050元大台灣50

延伸閱讀

00918持有656張實領45萬！他自稱小資族：股利僅占7.55％「稅省爆」

「債蛙要暴斃了」鮑爾稱Fed不急降息！網：氣死川普讚啦

美股版0050話題熱…009811納入蘋果、微軟！ 被讚：更集中比SP500還猛

00929「大哥進場拉」誰已卡位吃華碩（2357）股息豆腐？00939、00900或00961

相關新聞

006208降費還是輸0050…若分割成真股價將更便宜！棒棒：總報酬率最重要

富邦投信6/24調降經理費及保管費，目前經理費、保管費各為0.15%、0.035%，未來費率隨規模遞減 經理費最低調降至0.05% 保管費最低為0.025% 最高也不超過目前水準...

若006208也分割一拆三或四價格都會比0050低！陳重銘：因發行價不同

006208發行價僅30元，若未來股價破120元採1拆4，拆後股價有望壓到30元附近，更吸引小資族布局。

台股翻漲456點！00952「沒台積電」的AI ETF噴出 靠中小型AI股走出績效新路線

6月24日台股大漲456點，AI概念股全面回神，從IC設計、伺服器組裝到散熱材料幾乎無一缺席。盤面紅通通的同時，科技型ETF同步翻紅，其中最亮眼的是凱基台灣AI50（00952），單日上漲2.51%，

00929「大哥進場拉」誰已卡位吃華碩（2357）股息豆腐？00939、00900或00961

華碩（2357）即將於明日除息，每股配發高達34元現金股利，吸引多檔ETF搶先卡位。昨（24日）尾盤出現大量買盤，最後一盤成交量高達4,153張，推升股價從704元直線攀升至漲停價745元，創下自19

美股版0050話題熱…009811納入蘋果、微軟！ 被讚：更集中比SP500還猛

009811主打「美股版0050」，聚焦市值前50大企業，包括蘋果、微軟等知名公司，吸引關注。

隨大盤漲又抗跌！00938低波動市值型ETF 詹璇依：像0050＋0055的感覺

ETF百花齊放，投資人面臨抉擇時，是否也曾困惑「該選市值型還是高息型」？財經主持人詹璇依近日在個人臉書發文分享自身看法，更特別點名一檔「低波動市值型ETF」...凱基台灣優選30（00938），直言這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。