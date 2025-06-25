台股翻漲456點！00952「沒台積電」的AI ETF噴出 靠中小型AI股走出績效新路線

6月24日台股大漲456點，AI概念股全面回神，從IC設計、伺服器組裝到散熱材料幾乎無一缺席。盤面紅通通的同時，科技型ETF同步翻紅，其中最亮眼的是凱基台灣AI50（00952），單日上漲2.51%，高居台股ETF漲幅榜第三位，再度吸引市場關注。

不少投資人提到AI會直覺聯想到台積電，但00952恰恰相反，完全不含台積電，卻能在近一個月內繳出3.52%的報酬率（統計至6月23日），成為台股科技型ETF績效排行榜冠軍。

從00952成分股來看，涵蓋AI供應鏈上下游，包括伺服器、記憶體、IC設計、散熱、CCL、電源管理等，採「等權重分散布局」設計，大多數持股權重不超過4%，能有效參與中小型AI潛力股行情。例如台光電5月營收創高、股價單月飆升62%，緯穎營收成長187%，股價彈升36%，皆為00952主要持股之一。

6月24日00952的多檔成分股再度亮眼。緯創上漲9.87%、廣達9.94%、技嘉4.63%、台光電漲3.12%，帶動整體ETF表現強勢，凸顯「不靠台積電」也能跟上AI浪潮。

根據統計，00952近一月漲幅達3.52%。這樣的成績證明，挑對產業、抓住中小型AI強股，反而比單壓權值王來得更有效率。

在「大AI時代」，選ETF不再只是看誰有台積電。凱基00952靠著靈活選股與涵蓋整條AI供應鏈的設計，有效掌握輪動快速、族群分散的AI行情。

對無法單點抓股的投資人來說，00952這種能參與中小型AI潛力股的科技ETF，反而是更穩健的選擇。尤其當AI相關企業紛紛在股東會釋出樂觀展望，第三季營收與法人大買將是接下來的重要觀察重點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。