00929「大哥進場拉」誰已卡位吃華碩（2357）股息豆腐？00939、00900或00961

華碩（2357）即將於明日除息，每股配發高達34元現金股利，吸引多檔ETF搶先卡位。昨（24日）尾盤出現大量買盤，最後一盤成交量高達4,153張，推升股價從704元直線攀升至漲停價745元，創下自1998年4月以來的歷史新高。盤後資料顯示，投信大舉買進7,060張，買超力道強勁。市場分析師指出，華碩的高額股息對高息ETF極具吸引力，此波買盤主要來源為投信法人。

目前持有華碩權重最高的ETF為主題型ETF

群益科技高息成長（00946），達10.4%

在非主題型高息ETF方面比例均在6%左右

中信成長高股息（00934）：6.8% 大華優利高填息30（00918）：6.6% 統一台灣高息動能（00939）：6.5% 富邦特選高股息30（00900）：6.0% FT臺灣永續高息（00961）：5.9%

此外，台新AI優息動能（00962）、富邦旗艦50（00982）、國泰永續高股息（00878）以及主動型基金野村臺灣優選（00980A）的持股比例皆超過5%。

理財專家指出，00946作為科技主題型ETF，在所有同類型基金中對華碩持股權重最高，達到10.4%；00939、00900及00961等非主題型高息ETF則維持在約6%的配置比例，展現出較為均衡的產業配置策略。

值得投資人注意的是，00934及00918採季配息機制，已於2025年6月中旬完成第二季度除息作業。針對希望參與高股息投資策略的投資人，市場專家建議可優先考慮配置持有較高華碩持股比重的00939、00900或00961等ETF產品，以有效捕捉高息題材所帶來的投資機會。

特別值得關注的是00961，該檔ETF不僅單位淨值相對親民、每張約1萬元，提供較低門檻的參與機會；且市場預計00961將於2025年10月進行成立以來首次配息，年化配息率有望突破雙位數。

今日(25日)華碩股價未能延續昨日漲勢，以710元開盤後走勢偏弱，盤中最低觸及703元。根據市場專業人士分析，華碩昨日股價大幅攀升主要受到大型台股ETF成分股調整預期所驅動。資產規模逾1,600億元的 復華台灣科技優息ETF（00929）預計於26日公告最新成分股調整名單，市場預期華碩將首度納入該指數成分股，且排名可望位居第九位。

依據美系投資銀行最新研究報告顯示，除華碩外，廣達、美律、創見、義隆等科技股也將納入00929的成分股。市場解讀，00929此舉主要是為了充實即將除息的配息能量，提前布局高現金股利的成分股。

市場資深分析師指出，機構投資人針對ETF成分股調整進行的提前部署及相關套利策略操作，實為華碩昨日股價漲停的主要驅動力，這也釐清了市場一度流傳的「胖手指」(fat finger)交易誤觸疑慮，顯示此波買盤具有明確的投資邏輯基礎。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。