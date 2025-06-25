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美股版0050話題熱…009811納入蘋果、微軟！ 被讚：更集中比SP500還猛

聯合新聞網／ 綜合報導
009811主打「美股版0050」，聚焦市值前50大企業，包括蘋果、微軟等知名公司，吸引關注。中央社
009811主打「美股版0050」，聚焦市值前50大企業，包括蘋果、微軟等知名公司，吸引關注。中央社

ETF市場再添新兵。統一投信將於7月推出統一美國50（009811），主打美股市值前50大企業，涵蓋蘋果、微軟、亞馬遜等知名公司，產品定位類似台股的0050，因此也被稱作「美股版0050」。根據官方資料，009811的前十大持股占比為56.46%，產業分布橫跨科技、消費、醫療等，美股市值龍頭幾乎一網打盡。

ETF初步設定為半年配息、台幣計價、經理人代為承擔匯率轉換，IPO價為1萬元，小資族也可參與。投資專家指出，台股與美股長期連動度高，若能透過此類商品參與美股核心資產，有助於整體資產的區域配置。

部分網友認為產品特色明確、入手門檻低，對於009811表示支持「感覺不錯」、「更集中比SP500還猛」、「SP50的概念？長線應該有搞頭」、「小資族福音？」

但也有留言針對ETF重疊性、成本與匯率議題提出關注「怎麼一直看到這檔的廣告」、「績效還是輸00757吧」、「管理費多少？」「買台灣發行的美股ETF，買賣都會觸發匯差了結」、「怕匯損的可以選擇台灣發行的」、「自己去買美股也一樣會有匯率問題」、「買VOO萬一過世，親人還要處理遺產稅問題」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

VOO SP500 ETF 009811統一美國50 0050元大台灣50

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