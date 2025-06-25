隨大盤漲又抗跌！00938低波動市值型ETF 詹璇依：像0050＋0055的感覺

ETF百花齊放，投資人面臨抉擇時，是否也曾困惑「該選市值型還是高息型」？財經主持人詹璇依近日在個人臉書發文分享自身看法，更特別點名一檔「低波動市值型ETF」...凱基台灣優選30（00938），直言這檔ETF就像是「0050＋0055的感覺」，兼具成長與價值特性，在波動市場中脫穎而出。

詹璇依指出，每次節目或演講後，總有粉絲詢問市值型與高息型該如何選擇。她認為，能提出這樣的問題，其實反映出投資人已具備不錯的基本觀念——了解市值型報酬較高但波動也大，高息型則可提供現金流但總報酬稍遜。

某天她收到一則有趣私訊：「小姐姐請問有波動低的市值型嗎？應該是說，我想問看看能不能有價值和成長兼具？」這個問題引發她深入研究，從市面上ETF中篩選出幾檔同時具備「市值報酬、抗波動能力」的選手：

國泰台灣領袖50（00922）：持股分散，碳金與價值並重 群益台ESG低碳50（00923）：與00922定位相近、年化報酬達11% 兆豐龍頭等權重（00921）：等權重配置，產業分散風險 永豐台灣ESG（00888）：台積電比重高、金融成分重 凱基台灣優選30（00938）：金融占比五成，電子占比三成，其中包含台積電

其中她特別點名00938，表示這檔ETF不只結合價值與成長，更納入「低波因子」，投資邏輯近似電子王者搭配價值金融族群，讓它在2025年波動劇烈的市場中展現出色的抗跌表現，也因此在市值型ETF中報酬名列前茅。

她強調，市值型ETF本就具備長期向上的結構優勢，而在大盤震盪之際，若能找到兼具低波動與價值成分的ETF，更能讓投資人穩中求勝。「比市值型更抗跌，且有望獲取超額報酬，00938正是這樣的存在。」

最後詹璇依補充：「在波動很大的2025年，有低波因子概念的ETF，能在大盤上漲時獲得更高回報，市場下跌時也能減少損失，相對抗跌。」

◎本文內容已獲 財經主播/主持人 詹璇依 授權改寫，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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