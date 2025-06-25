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搶台股反彈先機！三檔科技ETF吸金領漲 00952成分股47檔收紅氣勢驚人

聯合新聞網／ 綜合報導
00952成分股6/24全面收紅，包括緯創、廣達、台光電、技嘉等AI概念股齊揚；三檔科技ETF00946、00892與00952成反彈先鋒。中央社
00952成分股6/24全面收紅，包括緯創、廣達、台光電、技嘉等AI概念股齊揚；三檔科技ETF00946、00892與00952成反彈先鋒。中央社

台股6月24日強彈456點，AI與科技概念股全面回神，不只個股帶量強攻，科技型ETF同步大漲，其中以群益科技高息成長（00946）、富邦台灣半導體（00892）、凱基台灣AI50（00952）三檔表現最受矚目。其中00952更繳出驚人表現…全檔47檔成分股全面收紅，堪稱盤面最整齊的一檔科技ETF。

觀察24日盤面，群益00946受惠高息與科技題材雙加持，00892則吃到半導體權值回神，而00952則在AI中小型股齊發之下強勢噴出。從00952的成分股來看，包括廣達（+9.94%）、緯創（+9.87%）、台光電（+3.12%）、技嘉（+4.63%）、帆宣（+3.03%）等多檔重點持股皆大漲，合計47檔全數上漲，整體ETF報酬水準自然強勢跟進。

與傳統科技ETF不同，00952並未持有台積電，反而採等權重策略，持股廣泛分散於AI伺服器、散熱、PCB、記憶體、IC設計等族群。例如緯穎、台光電、力旺、達發、譜瑞-KY等少數高權重股，近期在營收與籌碼面雙利多推升下持續創高。這樣的設計也讓00952成為捕捉AI輪動行情的利器，避免單壓權值股波動過大。

這次台股大反彈，並非只有權值股帶頭，更多資金其實流向中小型AI概念股，而00952就是這波資金動能的「整合體」。當47檔持股同步上漲時，不僅顯示出ETF選股的精準與輪動掌握力，也讓這檔產品更適合想參與AI行情、又無暇逐一選股的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

緯創 廣達 台積電 半導體 ETF 00952凱基台灣AI50 00946群益科技高息成長 00892富邦台灣半導體

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