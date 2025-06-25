搶台股反彈先機！三檔科技ETF吸金領漲 00952成分股47檔收紅氣勢驚人

ETF適合長期投資，但仍有股民會因為短期損益決定脫手賣出。一名網友在Dcard發文，透露自己持有多達61張高股息ETF 00713，卻因買在高點導致虧損不少。他表示原本想透過這檔ETF走「放置play」的防禦路線，但近期的配息與成分股變動讓他愈發懷疑是否該繼續持有。有網友直言「跌10%就在哭」，批評其投資心態過於脆弱。

2025-06-25 09:32