00918持有656張實領45萬！他自稱小資族：股利僅占7.55％「稅省爆」

ETF配息除了看金額，組成內容也越來越受投資人重視。以6月19日除息的大華優利高填息30（00918）為例，本季配發0.7元，其中真正來自「股利」的僅占7.55%。根據Threads帳號drleolai分享，自己持有00918共656張，預計收到459,200元配息，但因為股利部分僅34,670元，扣除二代健保費後實領可達458,468元。

他進一步解釋，00918的配息來源中，高達62%為「資本利得」（賣股價差所得）、30%來自「收益平準金」，這兩部分都屬非課稅項目，僅需對股利部分課稅，因此整體稅負壓力遠低於傳統以股利為主的高股息ETF。

一方面不少人對00918「低課稅高領息」的配息設計表示肯定「00918的操盤績效還不錯，配息股利不高，不用繳太多稅，又有能力配出一定的水準」、「股利所得百分佔比越少，你要被課的稅就越少」。不少投資人認為這種以資本利得與收益平準金為主的配息結構，有效降低稅負，是存股族的理想選擇。

不過也有網友將焦點放在發文者的身分認同上，質疑「小資族」的定義「656張還說小資？？？」、「有6百多張還自稱小資，這不是小資啊」、「那我1張可以算小小資吧」、「6.5張才是小資族吧……」。儘管配息策略獲得好評，但「小資自稱」是否過頭，反倒引發另一波熱議。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。