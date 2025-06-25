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債券 ETF 受益人數連四減 這11檔卻逆勢增

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
受益人數周月年皆增加的債券ETF(資料來源：CMoney)
受益人數周月年皆增加的債券ETF(資料來源：CMoney)

2025年@@@債券ETF@@@逆風不斷，債券ETF受益人數連四周減少。根據集保結算所6月20日公布最新債券ETF受益人統計資料顯示，104檔債券ETF整體受益人數上周減少3,728人，今年來減少139,694人，總受益人數為1,958,153人。雖然債券ETF人數下降，但還是有逆勢人氣旺的債券ETF，統計近一周、近一月、今年來都逆勢增加的債券ETF有11檔，其中以群益優選非投等債ETF（00953B）今年增加26,384人人氣最旺，受益人數增加前十名以非投等債與短債較受投資人青睞。

群益投信債券ETF研究團隊指出，美國總統川普4月2日宣布對等關稅以來，金融市場動盪不安，而觀察各個固定收益商品在面對美國對等關稅衝擊下之表現，可以發現非投等債最先止跌回升，其表現明顯優於一般美國公債與投等債，打破投資人對非投等債較危險之刻板印象。此因非投等債具備較高票息與較低存續期間之特性，故在面對未來不確定仍高的金融環境下，其後續表現可期。特別是在殖利率仍具吸引力下，市場也偏好鎖高利率的券種；當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投等債ETF最值留意，投資人可把握相關債券ETF投資契機。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰指出，截至上周，美國非投等債連續第八周呈現淨流入，惟流入金額僅1億美金，全年淨流入83億美金。當前非投等債企業基本面穩健，槓桿率低於長期均值，利息保障倍數高於長期均值，信評調升比例高於信評調降比例，違約率持續維持在歷史低位。展望後市，聯準會對於降息將繼續保持耐心，面對未來不確定的貿易政策影響，較高的市場波動將成為常態，而非投等債因其存續期間較短、殖利率較高、且基本面仍屬穩健下，預估其波動可望相對持穩，表現相對可期，配置價值極具吸引力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國公債 債券ETF ETF

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