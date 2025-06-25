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0050、006208指數ETF內戰開打…清流君評「效率」是關鍵！網：要推不配息

聯合新聞網／ 綜合報導
費用率幾乎打平後，網友熱議006208與0050誰更強，清流君認為焦點集中在「追蹤誤差」與「換股效率」。中央社
費用率幾乎打平後，網友熱議006208與0050誰更強，清流君認為焦點集中在「追蹤誤差」與「換股效率」。中央社

隨著元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）ETF總費用率雙雙壓低至0.2%以內，不少投資人開始關注，這兩檔市值型ETF接下來究竟誰能勝出？清流君在Threads貼文指出，關鍵將回歸兩大核心指標：指數追蹤誤差誰小、換股操作誰更有效率

他分析，過去在這兩點上，006208表現略勝一籌「砍完費用，才是正面對決的開始」，如今誰能在「效率戰」中脫穎而出，才是未來勝負的關鍵。

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部分網友肯定006208的操作表現「之前爬文做功課時就有發現006208的追蹤誤差比較小」、「006208應該打著不配息，更能勝出」、「觀察006208的台積電佔的比例都比0050高一點點！應該也會是很重要的一部分」、「006208確實在績效跟追蹤誤差上表現略勝」。

也有一派點出0050的隱憂與市場印象「0050會為了配息賣股根本殺雞取卵」、「0050只勝在名字好記」、「看看誰願意踏出第一步不配息」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

市值型 內扣費用 ETF 006208富邦台50 0050元大台灣50

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