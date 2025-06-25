幫華碩（2357）股價封神還是當盤子？00929砸54億拉漲停掀網戰

台股24日出現戲劇性一幕，華碩（2357）股價尾盤急拉，從704元直接衝上745元漲停，改寫歷史新高。就在市場一頭霧水時，答案揭曉：是ETF出手了。

根據晚間公告，復華投信旗下的復華台灣科技優息（00929），砸下54.8億元買進華碩共7356張，均價恰好落在漲停價745元，外界解讀是為了充實即將除息的配息能量。

由於華碩將在本週四（26日）除息，預計每股配發34元，這筆交易引發投資圈關注。不過，比起稱讚，網友反應卻是一面倒開酸。

不少網友對00929的操作表示錯愕與憤怒「幫抬轎 謝啦」、「這樣買真的可以嗎」、「00929可以丟了」、「拿客戶的錢去拉漲停 484有內褲線阿」、「直接買到歷史新高，超級智障」。也有一派質疑金管會與制度監管「這不用跟金管會喝咖啡嗎」、「金管會已死」、「ETF買盤完繼續跌」、「ETF經理人可以這樣操作嗎？」

另有部分留言將矛頭指向高股息ETF風氣本身「00929就是傻」、「ETF當沖仔」、「一年換倉先虧20%」、「我就知道買高股息的人都是很自豪的放長期」。不過也出現零星持股者苦中作樂「華碩是我持股 我很樂見這種簡單暴力的換股方式」、「手上有刀碩的應該很感激吧」、「929的豆腐好嫩好好吃」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。