海外ETF績效出色 半導體、太空衛星受投資人追捧

近期受對等關稅談判正向，雖中東戰火干擾，金融市場漲跌震盪劇烈；隨著美國總統川普宣稱與伊朗達成停火協議，地緣政治緊急氣氛可望再趨緩和，法人表示，仍可留意海外ETF最強領漲題材，可望擔綱多頭賽局衝刺急先鋒。

根據CMoney統計資料，6月包括半導體、太空衛星、中國大陸等三大類海外ETF表現最亮眼， 6月海外ETF漲幅前四強均逾8%。

鎖定日本半導體的台新日本半導體（00951）、中信日本半導體，台灣唯一純太空ETF的第一金太空衛星，以及國泰臺韓科技6月以來漲幅皆逾8%，表現最為強勢。

去(2024)年海外ETF績效總冠軍的第一金太空衛星，4月擺脫美國調升關稅後帶來的金融震盪，第一金太空衛星經理人曾萬勝指出，隨各地軍備防禦、太空科技競爭氛圍再度升溫，加上衛星相關廠商今年營收、訂單報佳音，太空衛星相關類股可望受惠投資題材與成份業績激勵，重啟去年強勢上攻態勢。

第一金太空衛星ETF追蹤Solactive太空衛星指數投資，Solactive太空衛星指數囊括30檔太空衛星關鍵企業個股，成份股採均權配置，上半年新納入成份股涵蓋高題材價值與成長潛力標的，例如：6月23日大漲逾15%的Blacksky Technology，該公司主要從事高頻地理偵測，及智能影像分析，受惠軍事國防需求大增。

台新日本半導體ETF基金研究團隊指出，就中長線來看，日股經濟基本面轉佳、政府對企業要求長期結構性改革、日圓本身即為避險貨幣等三利多加持下，漲升行情值得期待。在類股表現上，日本政府加大對國內半導體產業的補貼，強化國內晶圓製造、推動產業轉向高增值領域，期望2030年將國產晶片銷售額增加三倍，超過15兆日圓，強調公私合作實現約160兆日圓的經濟效益，半導體將是日股後市成長相對明確的產業。

曾萬勝說明，地緣治避險情緒仍持續升高，各國政府與軍事行動仍高度重視衛星通訊技術，整體太空衛星產業受惠政府訂單大幅成長、衛星發射計畫推進，商業通訊合作題材等催化作用，不少太空衛星個股獲分析師上調股價預估，被動投資資金流入等，預料下半年太空衛星股價成長動能受期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。