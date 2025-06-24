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富邦台50 獲准分割

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

在元大台灣50（0050）調降費用率及分割後，富邦投信也拚了，昨（24）日宣布旗下規模最大ETF--富邦台50（006208）正式獲准調降經理費及保管費，未來採用隨規模遞減的費率架構，同時也獲准進行分割，以利長期投資人節省成本，入手價也有機會更親民。

根據富邦投信官網資料，富邦台50目前的經理費為0.15%、保管費為0.035%，未來將依基金規模分級計算，經理費最低可調降至0.05%、 保管費則可低至0.025%，最高也不超過目前水準。

除調降費用，富邦台50也獲准增列「基金分割、反分割」條文，這為未來執行分割預留伏筆，將為下半年台股市值型ETF大戰增添柴火。

富邦台50此次費用調整，改採級距式，經理費從0.05%至0.15%不等，保管費從0.025%至0.03%。依13日規模2,329億元計算，1,000億元的經理費先調整為0.15%，再針對規模逾1,000億元至5,000億元部分（即2,329億元－1,000億元＝1,329億元）調整至0.1%，兩者加權計算後約為0.1215%。

富邦投信指出，未來富邦台50規模若成長至逾5,000億元至1兆元、逾1兆元部分，經理費將再分別調整至0.08%、0.05%；保管費採相同架構，1兆元（含）以下的部分調整為0.03%，後續規模若超過1兆元部分再調整至0.025%。

富邦台50自2012年成立，基金追蹤臺灣50指數，是參與台股大盤投資機會非常方便的工具。富邦台50連續八年獲國內外基金大獎共11項大獎肯定，統計2024全年期間，整體費用率占總規模比率僅0.23%。

根據集保戶股權分散資料顯示，至2025年5月底，富邦台50受益人數高達72萬人，此次華麗變身調降經理費及保管費後，預期規模跟受益人都有機會水漲船高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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