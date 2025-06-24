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涉洩密全台最大假出金集團首腦 律師50萬元交保

特斯拉Robotaxi激勵股價 這檔主動式美股ETF受惠

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
特斯拉日前在德州奧斯汀推出旗下自駕車Robotaxi限量試營運，市場回應熱烈，激勵特斯拉股價單日大漲近8%。圖／法新社
特斯拉日前在德州奧斯汀推出旗下自駕車Robotaxi限量試營運，市場回應熱烈，激勵特斯拉股價單日大漲近8%。圖／法新社

特斯拉日前在德州奧斯汀推出旗下自駕車Robotaxi限量試營運，透過Model Y車款搭載安全員監控，以每日固定4.2美元的價位提供乘車體驗，市場回應熱烈，激勵特斯拉股價單日大漲近8%。中國信託投信表示，這反映投資者對特斯拉未來自駕共享商業模式的樂觀預期，也是顛覆性創新的具體實踐。

法人認為，Robotaxi是特斯拉從單純電動車公司轉型成移動即服務（MaaS）公司的重要起點，也象徵該公司在自駕技術、AI與交通共享領域的實質突破。雖然瑞銀等機構指出部分利多已被預期並「反映在股價中」，但仍不減市場對此板塊短中期投資價值的積極看法。

綜觀台灣海外ETF中，日前掛牌上市的中信ARK創新主動式ETF（00983A），也是主打顛覆式創新，而特斯拉正好是00983A最大持股；另外包含今年飆股、人工智慧與大數據公司Palantir，也是00983A前三大持股之一，目前股價也在歷史新高水準。

00983A經理人唐祖蔭表示，00983A布局全球顛覆式創新產業，涵蓋AI、區塊鏈、雲端運算、生技醫療等新興科技領域，是川普政府法規鬆綁與鼓勵科技創新的直接受惠企業。他認為，特斯拉的Robotaxi若能如預期繼續擴張，並維持安全順暢，將加速其商業化與高利潤轉型，對象徵創新成長的00983A而言也將更加有吸引力，值得台灣投資人持續掌握。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

特斯拉 中國信託 00983A中國信託ARK創新主動式ETF

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