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高股息ETF施展吸金大法 專家揭投資三大心法

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

台股ETF市場資金流向呈現明顯分化，截至20日當周，台股ETF整體淨流出108.2億元，高息型ETF卻逆勢吸金，淨流入達228億元，市值型ETF卻大幅淨流出312.7億元。相較之下，高息型ETF表現出色，顯示市場波動時投資人更傾向配置能提供穩定現金流的產品。

上周吸金力最強的高股息ETF首推，尤以群益台灣精選高息ETF（00919）表現最亮眼，受惠於除息效應，單周吸金168.8億元；元大高股息（0056）也淨流入36.8億元，基金規模維持在4,500億元之上。

市場分析群益台灣精選高息ETF歷次除息前後的折溢價變化發現，配息公告後至除息前，ETF價格往往出現明顯溢價。資深理財專家指出，高息ETF的投資心法在於「預先布局」，最佳進場時機是在配息公告前，此時ETF價格與淨值差距較小，能以較接近淨值的價格買入，鎖定預期殖利率。

專家進一步分享高息ETF的三大投資心法，除「掌握配息周期」，了解ETF的配息頻率與時間，提前在低溢價時布局外，也要「分析成分股結構」，選擇預估配息率占比較高的ETF，配息較具持續性；三是「分批進場策略」，避免一次性投入，尤其在配息公告前後，分散買入時點，降低溢價帶來的成本壓力。

近期市場高度關注FT臺灣永續高息ETF（00961）即將公告的首次配息。根據歷史表現分析，基金首次配息若有「累積期」，往往能帶來較高報酬。00961成立至今已近8個月，市場預期其首配殖利率有機會超過13%，甚至超越00919當年的首配水準。近期00961已調整成分股結構，特別增加航運股權重，為配息動能加溫。

理財專家強調，高息ETF投資策略上，時機與策略同樣重要：「提前布局，分批進場，選擇配息穩健且成分股優質的ETF，才能在配息季節中獲得最佳回報。」對於有意參與高息ETF投資的投資人而言，現在正是審視市場、規劃布局的關鍵時刻。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 台股 ETF

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