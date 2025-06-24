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006208降費還是輸0050！網「超詳細整理」：同樣東西沒有買貴的理由

聯合新聞網／ 綜合報導
006208降費後實際負擔仍高於0050，網友直言「同樣東西沒理由買貴的」，反映費用結構與規模差距下的競爭劣勢。圖／聯合報系資料照片
006208降費後實際負擔仍高於0050，網友直言「同樣東西沒理由買貴的」，反映費用結構與規模差距下的競爭劣勢。圖／聯合報系資料照片

富邦台50（006208）宣布調降手續費並開放分割條款後，仍難擋網友批評。PTT上一篇網友整理發文以數據實算，點出即使006208改採「基金規模越大、費率越低」的級距制，實際計算下來還是比元大台50（0050）貴，質疑：「明知道規模差那麼多，卻用同樣標準，怎麼贏？」

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原PO指出，006208雖已更新費率架構，經理費從0.15%至0.05%不等、保管費則為0.03%至0.025%，採分級遞減設計。以2025年6月24日最新規模2364億元試算，富邦台50的經理費落在0.1211%、保管費0.03%，合計約0.1511%。

相比之下，元大台50規模達6337億元，費率計算後僅為0.1037%（經理費）加0.03%（保管費），總和約0.1337%。原PO直言：「基金規模越大收費越便宜，用一樣架構富邦當然輸」。

更進一步分析，如果富邦台50願意調降費率至「0.13%、0.08%、0.06%、0.03%」的新級距水準，則整體費用可壓到0.1311%，略優於0050。但現行版本仍無競爭優勢。

針對這篇理性計算文，網友多半給出肯定與實際行動，如「謝謝整理。我看不懂」、「推整理，我上個月就開始改扣0050了」、「已轉買0050，一樣的東西沒有買貴的理由」、「簡言之，就是一個是先畫餅，吃不吃得到再說」。回應顯示，即便006208在制度面做出調整，但面對基金規模與實際費用的差距，0050的吸引力依然占上風。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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