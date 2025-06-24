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台股大漲逾450點…4檔台股ETF跟著創新高 5.3萬投資人都賺錢

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

中東地緣政治紛擾因子暫除，24日大盤大漲456點，收在22,188點，一舉收復月線季線，也讓台股ETF績效紅通通，除了反向台股ETF外全面上漲，甚至有四檔收盤創下新高紀錄，讓53,568位投資人笑呵呵賺錢。

創新高的台股ETF分別是主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）、聯邦台精彩（009804），其中三檔主動式台股ETF都上榜。進一步觀察這四檔創新高台股ETF的價量表現，其中，主動群益台灣強棒ETF單日上漲2.28%居冠，日成交量4萬張最熱絡，價量齊揚表現最佳。

群益投信台股ETF研究團隊表示，全球金融市場瞬息萬變，資產配置彈性化與抗波動化尤為重要，因此在台股投資上，更需要與時俱進調整思維，主動出擊應萬變。主動式ETF可適時參酌時事對各產業的影響分析，來做持股的調整，例如當掌握到造成市場下跌的因素後，可彈性將持股轉至價值型或防禦型類股，以降低投資組合波動，也可在後續股市回穩時，擇優加碼，力求追尋超額報酬機會。

而在盤整期間，主動式ETF可精選蓄勢待發潛力股，又或是在多頭時期積極加碼成長性產業，以更大程度地尋求超額報酬機會等等。台股類股輪動快速、個股波動性大，一般人要掌握時機點實屬不易，建議投資人不妨以主動式台股ETF來作為投資工具。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，雖然中東地緣政治風險暫時解除，但仍需觀察川普關稅、大而美法案後續發展。基本面上經濟成長動能持續強勁，根據主統總處公布台灣第1季經濟成長率（GDP）為 5.37%，創4個季度來高點，台股受惠AI商機、產業政策及內資支撐，未來仍中性偏多，但仍以選股不選市為操作策略重點。

選股策略上，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，可以受惠AI發展的半導體、伺服器類股為核心；受惠內需、股利成長的金控、航運及營建股為衛星；並伺機加碼AI下游概念、受惠7月生技展及時令消費的醫藥及食品類股。

四檔收盤創新高的台股ETF。資料來源：CMoney 統計至6/24
四檔收盤創新高的台股ETF。資料來源：CMoney 統計至6/24

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF

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