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006208終於回應…降費、預告可分割！遭酸「晚了不要了」：直接買0050

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦台50（006208）宣布降費並預留分割空間，但網友冷回「晚了就不要了」、「人都跑去0050了」；市值型ETF大戰持續升溫。圖／聯合報系資料照片
富邦台50（006208）宣布降費並預留分割空間，但網友冷回「晚了就不要了」、「人都跑去0050了」；市值型ETF大戰持續升溫。圖／聯合報系資料照片

市值型ETF激戰升溫，元大台灣50（0050）分割後人氣暴衝，逼得同為市值型的富邦台50（006208）終於出手。富邦今（24）日宣布，006208調降經理費保管費，並新增「基金分割、反分割」條文，形同預留未來分拆空間。不過這一動作卻未獲社群買單，PTT上清一色酸聲響起，「慢了就不要了」成為主旋律。

根據公告，006208的經理費與保管費將採「級距式費率」，最低可分別降至0.05%、0.025%。目前經理費為0.15%、保管費為0.035%，此次變革預計隨規模遞減，對投資人負擔相對有利。

此外，006208同步增列「基金分割、反分割」條文，代表未來不排除比照0050實施分拆。不過以目前股價111.45元推估，若遵守不得低於掛牌價30元的規定，市場普遍認為頂多能1拆3，話題性與吸引力遠不如0050一拆四。

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多數網友對006208反應不領情「晚了就不要了」的留言接連出現，像是「慢走不送」、「這次慢了」、「晚了就不要了」；不少人直言「散戶的錢只有一套」、「已經不需要了」、「我歐印0050」。也有人質疑分拆意義「分不分割到底有啥差」、「小額一次一張比零股順眼」、「對定期定額來說根本沒差」。對於006208動作慢，更引來不滿「現在才不忍？根本剛睡醒」、「拖四個月才宣布」、「錢都改塞0050了」、「反應跟棒球有得比」。

也有少數網友給出正面回應「有競爭對小股民不錯」、「讚喔」、「降費是好事」。整體普遍認為006208這波反應已經太遲。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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