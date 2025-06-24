多檔ETF 下半年掛牌

ETF發展今年邁入新紀元，金管會開放投信發行主動式ETF及被動式多資產ETF，提供投資人更多元投資商品選擇，櫃買中心表示，下半年將有多檔新開放商品於櫃買中心掛牌。

此外，首檔美元加掛ETF於今年1月上櫃掛牌，提升外幣投資便利性。主動式ETF及多資產ETF的推出將有助我國ETF市場持續蓬勃發展。

今年開放的多資產ETF，採被動式操作，為「指數股票型基金」一種。被動式多資產ETF證券簡稱前二字固定為「平衡」，證券代碼第六碼為T，與傳統股票或債券ETF主要差異在於，同時持有股票及債券兩類資產，並以固定比例或可依指標條件調整權重。被動式多資產ETF具有分散風險及降低交易成本的優勢，透過股債搭配資產配置，分散投資風險，且能單一商品滿足股債投資需求同時降低交易成本。

主動式ETF中文名稱則為「主動式交易所交易基金」，證券簡稱前二字固定為「主動」，目前開放包含股票主動式ETF及債券主動式ETF兩種，股票主動式ETF證券代碼第六碼固定為A、債券主動式ETF則為D。主動式ETF與同樣採主動管理的共同基金一樣，由基金經理人靈活調整投資組合，力求超越市場表現，此外，主動式ETF相較於共同基金，更具有每日揭露持股（債）資訊、交易方式多元又便利等優勢。櫃買中心提醒投資人，在購買任何ETF商品前，均應充分了解產品特性、費用結構及其投資風險，並根據自身財務目標與風險承受度選擇商品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。