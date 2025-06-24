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最後一盤拉至漲停！華碩進入00929前十大之列 總持股增至41檔

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
華碩。報系資料照／記者吳康瑋攝影
華碩。報系資料照／記者吳康瑋攝影

台股在中東局勢相對穩定的帶動下，24日出現明顯反彈，收復部分近期因地緣政治緊張所造成的跌幅，終場大漲456點或2.1%，收上22,188點，隨著市場避險情緒降溫，資金重新回流權值股，尤其AI族群表現穩健，其中，華碩（2357）最後一盤拉至漲停成為市場熱烈討論焦點。

華碩上漲67元或9.88%，收上745元，創下1998年4月8日收747元以來的新高，在籌碼面，外資賣超34.46億元、投信買超50.2億元、自營商買超0.25億元，三大法人合計買超15.98億元。

觀察復華台灣科技優息（00929）持股名單可以發現，今日總持股檔數由23日的40檔，增加至41檔，而唯一新入列的就是華碩，且一舉衝至第九大持股，持有華碩7,356張、金額為54.8億元、權重占比為3.324%。

進一步對比與前一周持股情況可以發現，復華台灣科技優息減持宏碁（2353）、智易（3596）、聯陽（3014）、豐藝（6189）、華立（3010）、晶技（3042）、億光（2393）、台郡（6269）、致伸（4915）、台灣大（3045）、遠傳（4904）等介於1,739張至25,764張間。增加在千張以上則有至上（8112）、神基（3005），落在1,163張至2,509張間。

臺灣指數公司將於26日收盤後公告復華台灣科技優息追蹤的特選臺灣上市上櫃科技優息指數年度定期審核結果，實際新增以及刪除股屆時將全數出爐。

復華台灣科技優息24日規模為1,648.82億元，排行台股ETF第六大，僅次於元大台灣50（0050）的6,337.45億元、元大高股息（0056）4,604.21億元、國泰永續高股息（00878）4,420.2億元、群益台灣精選高息（00919）4,019.87億元、富邦台50（006208）的2,364.42億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 華碩 00929復華台灣科技優息ETF

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