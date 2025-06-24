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沒有偷跑！00929每年6月進入成分股調整期 26日正式出爐

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

台股月配息ETF始祖復華台灣科技優息（00929）每年6月進行成分股調整，近期依照公開說明書等作業規定進行調整；依追蹤指數編製規則，調整過後的成分股將於6月第19個交易日收盤後生效，也就是將於26日出爐。不過小摩先前已先做預測，預期包括華碩（2357）、廣達（2382）等13檔將納入成分股。

華碩24日最後一盤股價急拉從704元直接衝上745元漲停價，同時改寫歷史新天價，市場對「金主」來源說法紛紜，除來自看好華碩基本面佳的買盤外，還有兩種說法，一是胖手指錯單，另一是巨量級高股息ETF 00929進場。

根據小摩預測，將納入00929新成分股的名單有華碩、廣達、美律（2439）、創見（2451）、義隆（2458）、僑威（3078）、順達（3211）、威剛（3260）、佳必琪（6197）、飛捷（6206）、矽格（6257）、長華*（8070），以及群聯（8299）。24日股價表現除了威剛下跌、創見平盤，其餘都上漲。除了華碩漲停，順達漲幅也高達9.5%。

至於被預期將刪除的成分股，則是跌多漲少，24日包括豐藝（6189）跌7.3%、華立（3010）跌5.5%、遠傳（4904）跌5.4%、台郡（6269）跌3.7%、聯陽（3014）跌3.6%，與台股昨日大漲456點、漲幅達2.1%的表現大相逕庭。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF 00929復華台灣科技優息ETF

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