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重磅回歸！006208宣布費用率調降、未來也可望進行分割

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重磅回歸！006208宣布費用率調降、未來也可望進行分割

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

富邦投信宣布重磅利多！該公司旗下規模最大ETF-富邦台50（006208）於6月24日正式獲准調降經理費及保管費，其現行經理費、保管費各為0.15%、0.035%，未來採用隨規模遞減的費率架構，同時也獲准進行分割，不僅有利長期投資人節省成本，入手價也有機會更親民，被市場視為持續搶攻台股市值型ETF市場的關鍵一步。

根據富邦投信官網資料，006208目前的經理費為0.15%、保管費為0.035%，未來將依基金規模分級計算，最低調降至0.05%（經理費）、 0.025%（保管費），最高也不超過目前水準。

除了調降費用，富邦台50也獲准增列「基金分割、反分割」條文，此舉亦被視為未來執行分割預留伏筆，將為下半年台股市值型ETF大戰增添柴火。

富邦台50此次費用調整，改採級距式，經理費從0.05%至0.15%不等，保管費從0.025%至0.03%。依6月13日規模新台幣2,329億元計算，經理費為1,000億元先調整為0.15%，再針對規模逾1,000億元至5,000億元部分（即2,329億元-1,000億元=1,329億元）調整至0.1%，兩者加權計算後約為0.1215%。

富邦投信指出，未來富邦台50規模成長至逾5,000億元至1兆元、逾1兆元部分，經理費將再分別調整至0.08%、0.05%；保管費採相同架構，1兆元（含）以下之部分調整為0.03%，後續規模若超過1兆元部分再調整至0.025%。

富邦台50自2016年成立，基金追蹤臺灣50指數，是參與台股大盤投資機會非常方便的工具。006208連續八年獲國內外基金大獎共11項大獎肯定，統計2024全年期間，整體費用率占總規模比率僅0.23%。根據集保戶股權分散資料顯示，至2025年5月底，受益人數高達72萬人，根據證交所至2025年5月統計利用006208定期定額投資的戶數，已經超過25萬7千戶，此次華麗變身調降經理費及保管費後，可望成為更親民的台股ETF。

富邦投信提醒，投資人在選擇追蹤相同指數的ETF商品時，最重要的就是看總報酬率作為篩選的原則，而影響總報酬率的因素，除了內扣費用之外，其實管理公司追蹤指數的能力，也是影響總報酬率的關鍵因素，不見得內扣費用較低就會有較高的總報酬率，值得投資人留意。

表：富邦台50（006208）費用率調整後。註：規模以新台幣計算。資料來源：富邦投信。資料日期：2025/6/24
表：富邦台50（006208）費用率調整後。註：規模以新台幣計算。資料來源：富邦投信。資料日期：2025/6/24

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

富邦投信 ETF 006208富邦台50

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