臺灣指數公司特選上櫃ESG成長報酬指數成分股 納入聖暉等三檔

臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選上櫃ESG成長報酬指數」成分股定期審核結果。成分股納入和刪除的變動將自2025年6月24日(周二)交易結束後生效(亦即自2025年6月25日生效)。並於指數定期審核生效日(含)起設有三個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動的權重分配在三個交易日內調整。

成分股納入：精材（3374）、聖暉*（5536）、群聯（8299） 成分股刪除：合一（4743）、頎邦（6147）、長科*（6548）

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