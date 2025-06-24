臺灣指數公司特選ESG高股息報酬指數調整成分股 納入富邦金等六檔

最近台股ETF圈又有幾件大事，包括元大台灣50（0050）分割完成變便宜、規模大增費用再降低；國泰台灣領袖50（00922）跟進降費，新舊差多少？當然還有富邦台50（006208）讓人看不懂的反應，以下將條列講述台股市值型ETF的3檔熱門標的－－0050、00922、006208。

2025-06-24 14:29