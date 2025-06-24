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00961首次配息值得期待…先行卡位？0056狂吸36.8億元穩固其龍頭地位

聯合新聞網／ 綜合報導
台股震盪下，高息ETF成資金避風港。00919單週吸金168.8億元、穩坐吸金王，0056穩居龍頭。市場也關注00961預估將首度配息，殖利率上看13%，引發投資人期待。圖／聯合報系資料照片
台股震盪下，高息ETF成資金避風港。00919單週吸金168.8億元、穩坐吸金王，0056穩居龍頭。市場也關注00961預估將首度配息，殖利率上看13%，引發投資人期待。圖／聯合報系資料照片

台股近期震盪加劇，投資人積極尋求穩健的投資標的，高息型ETF因其穩定配息的特性，成為資金避風港。截至6月20日當週，台股ETF市場資金流向出現明顯分化，整體ETF資金淨流出108.2億元，但高息型ETF卻逆勢吸金228億元，較前一週大幅增加120.5億元，凸顯投資人對穩定收益的強烈需求。

高息ETF人氣爆棚 00919、0056領漲

高息型ETF強勢崛起，其中群益台灣精選高息（00919）表現尤為突出，受惠於除息效應及連續四季維持0.72元的穩定配息，單週吸金高達168.8億元，穩居台股ETF吸金王寶座。老牌高息ETF元大高股息（0056）也維持強勁表現，淨流入36.8億元，基金規模持續保持在4,500億元以上，穩固其高息ETF龍頭地位。

市值型ETF失血 0050遭外資提款

相較於高息型ETF的火熱，市值型ETF則遭遇資金流出，淨流出金額達312.7億元，其中0050（元大台灣50）即使完成分割並恢復交易，仍不敵外資賣壓，淨流出高達307.4億元，成為市值型ETF失血的主要原因。

理財專家表示，在市場不確定性增加時，高息ETF的防禦特性與穩定現金流更顯價值。專家建議，高息ETF投資成功關鍵在於「時機掌握」，最佳買點為配息公告前的低溢價期。投資三要訣：一是掌握配息週期，了解頻率與時間；二是選擇配息來源多元穩定的標的；三是採分批進場策略，避免除息前追高。

值得一提的是，近期市場預估FT臺灣永續高息（00961）將首次配息，由於成立至今已逾8個月累積期，預估殖利率可望超過13%，優於00919首配水準。該ETF近期增加航運股比重，為未來配息增添動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00961臺灣ESG永續高息 00919群益台灣精選高息ETF基金 0056元大高股息 0050元大台灣50

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