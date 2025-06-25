他買61張00713慘虧36萬元⋯猶豫該賣或續抱？網看跌幅就笑了

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聯合新聞網／ 綜合報導
近期台股走勢波動劇烈。中央社
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ETF適合長期投資，但仍有股民會因為短期損益決定脫手賣出。一名網友在Dcard發文，透露自己持有多達61張高股息ETF 00713，卻因買在高點導致虧損不少。他表示原本想透過這檔ETF走「放置play」的防禦路線，但近期的配息與成分股變動讓他愈發懷疑是否該繼續持有。有網友直言「跌10%就在哭」，批評其投資心態過於脆弱。

原PO表示，自己當初買進00713是基於防禦型策略的考量，打算長期放著不動，但現在因股價與配息表現皆不如預期，開始懷疑當初的選擇。他也列出四個可能的處置方式，包括繼續持有不加碼、定期定額攤平成本、逢低進場加碼，或是趁反彈出場。他坦言：「最近的狀況讓我很不安，希望大家能給些建議。」

根據原PO附上的損益截圖可見，他持有61,000股的00713，平均成本為每股新台幣58.75元，遠高於目前市價每股50.30元，導致帳面虧損達新台幣366,226元，報酬率為-10.22%。雖然現值已降至約322萬，但其總投入成本高達358萬，顯示其進場時機偏高，虧損主要來自股價下修，亦凸顯高股息ETF在盤整階段的資本風險。

不少網友認為，既然當初目的是長期防禦型投資，就不應因短期波動輕易動搖。有網友建議「不要賣，用配息去轉投其他標的」、「你應該加碼」、「這種ETF就是慢慢存」，強調若信仰夠堅定，跌了才是機會，也有人舉自己例子表示「高檔買這檔沒問題，下一次股災再換股就好」。

也有一派網友反向建議儘早離場，有人直言「如果成分股讓你懷疑，就出場吧」，並批評其「標準韭菜思維」，指出若對標的沒有基本了解，只聽信推薦就重押，難免出現虧損後的迷茫。還有人建議乾脆換進正低點的電子股補血，「跌10%就在哭，怎麼還敢買股票？」

部分留言則從ETF特性出發，提出更深層觀點。例如有人提到高股息ETF成長性受限，反倒不如市值型ETF如0050具有資本利得與配息雙重優勢，也有網友指出00713若未搭配槓桿操作「會有點虧」，認為該類型ETF應該配合信貸質押策略操作，才能追上市值型報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 報酬率 台幣 ETF Dcard 00713元大台灣高息低波

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