0050時隔20年再現4字頭！懶錢包：00922跟上調降內扣費、006208還在睡？

最近台股ETF圈又有幾件大事，包括元大台灣50（0050）分割完成變便宜、規模大增費用再降低；國泰台灣領袖50（00922）跟進降費，新舊差多少？當然還有富邦台50（006208）讓人看不懂的反應，以下將條列講述台股市值型ETF的3檔熱門標的－－0050、00922、006208。

4字頭的0050

0050於6月17日公告分割參考價，淨值從188.65元降為47.16元，18日起恢復交易。

0050於2003年就突破40元股價，21年後漲到188元，啟動分割機制，而變便宜的0050對投資人有什麼影響？其實並沒有差別！

0050分割採用「1分4」，也就是持有人的股數會增加，原本有1張的變4張。而分割後每股淨值會降低，原本1股188元，現在降為47元，但總資產價值不會受到影響。

元大投信表示，分割主要是為了交易便利性，以1張為單位交易更符合國人習慣，降低1張股價，整體而言可以提升流動性。

而實際上，值得投資人開心的應該是0050規模大幅成長，自0050年初宣布調降經保費實規模4千多億，6月出衝破6千億元，截至目前約為6500億元，持續刷新台股ETF的歷史紀錄。

此外0050的經保費用也會持續下降，調降前合計是0.355%，新版調整為0.1425%，一舉超越006208的0.185%。

因為0050採用「累進式調降」，規模5千億時0.14%、6千億時0.135%，目前約為0.1331%，等待日後規模再成長，保費還會繼續往下。

跟上調降保管、經理費用的00922

除了0050以外，近年規模與受益人數也雙雙成長的00922，也宣布調降費用。

一樣採用「累進式調降」制度，舊版經保費0.235%，於5月13日起調降制0.2103%，此後也將隨著規模成長而逐步遞減。

尚無回應的006208

而此前和0050打對頭的006208，目前還未針對經保費用做出回應。

006208此前雖然在定期定額的戶數上領先0050，顯現出其備受小資族青睞，但隨著0050將調降內扣費用、分割股票，也再次將006208甩開。

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