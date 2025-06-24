多資產ETF、主動式ETF及美元加掛ETF 投資停看聽

ETF發展今年邁入新紀元，金管會開放證券投資信託事業發行主動式ETF及被動式多資產ETF，提供投資人更多元的投資商品選擇，有助提升資產配置的靈活性，下半年將有多檔新開放商品於櫃買中心掛牌。此外，首檔美元加掛ETF於今年1月上櫃掛牌，進一步提升外幣投資的便利性。目前櫃買中心共計有104檔ETF掛牌交易，其中債券ETF資產規模約新臺幣2.6兆元，位居亞洲第一，主動式ETF及多資產ETF的推出將有助我國ETF市場的持續蓬勃發展。

今年開放的多資產ETF，採被動式操作，為「指數股票型基金」的一種。被動式多資產ETF證券簡稱前二字固定為「平衡」，證券代碼第六碼為T，與傳統股票ETF或債券ETF的主要差異在於，同時持有股票及債券兩類資產，並以固定比例或可依指標條件調整權重。被動式多資產ETF具有分散風險及降低交易成本的優勢，透過股債搭配之資產配置，分散投資組合之風險，且能單一商品滿足股債投資需求同時降低交易成本，對於有股債配置需求的投資人而言，多資產ETF的推出，大幅提升進行資產配置的便利性。

投資多資產ETF時應留意，多資產ETF的風險程度不僅取決於股債比例，亦與所投資標的本身的風險屬性密切相關。例如，若ETF中所涵蓋的股票屬於高波動性的產業，或債券為利率敏感度較高的長天期債券或信用評等較低之非投資等級債券，則整體風險程度會提高。投資人在進行投資前，應詳閱基金公開說明書，充分理解該ETF的投資策略與追蹤指數的特性，同時考量自身的風險承受度與投資目標，以挑選適合的商品。

主動式ETF的中文名稱則為「主動式交易所交易基金」，證券簡稱前二字固定為「主動」，目前開放包含股票主動式ETF及債券主動式ETF兩種，股票主動式ETF證券代碼第六碼固定為A、債券主動式ETF則為D。主動式ETF與同樣採主動管理之共同基金一樣，由基金經理人靈活調整投資組合，力求超越市場表現，此外，主動式ETF相較於共同基金，更具有以下優勢：一、每日揭露持股（債）資訊：投信公司每日於公司網站揭露前一營業日全部投資組合內容，確保資訊透明，投資人可即時掌握基金運作狀況。

二、交易方式多元又便利：與現行被動式ETF相同，投資人可透過集中市場即時以整股或零股買賣、進行定期定額投資，小額投資門檻低、交易便利性高；一定數量以上之大額交易，除了可以在集中市場交易，也可以透過參與證券商向投信公司進行申贖。

主動式ETF的管理方式與主動管理的共同基金較類似，由基金經理人根據投資策略與市場變化，主動進行交易操作與調整配置，因此投資人在進行投資前，應詳閱公開說明書，充分了解產品投資特色、策略及其投資風險，並注意基金經理人主動操作的風險。

美元加掛ETF是以美元辦理交割，在亞洲交易時區就能參與美元計價債券商品的投資，相較於複委託購買海外ETF，更具交易彈性。與其他台幣計價之債券ETF之不同，在可直接以美元購買，對於原本就持有美元之投資人而言，省下換匯的交易成本，交易更便捷。

櫃買中心提醒投資人，被動式多資產ETF、主動式ETF及美元加掛ETF雖可提供更多元投資選擇，但在購買任何ETF商品前，均應充分了解產品特性、費用結構及其投資風險，並根據自身的財務目標與風險承受度選擇商品，櫃買中心為協助投資人認識新型ETF商品，已在官網建立相關專頁介紹及懶人包。此外，近期全球經濟情勢變動劇烈，投資人在購買ETF商品後，也應持續關注市場變化及注意ETF市價與淨值之折溢價情形，例如ETF持股(債)若包含外幣計價資產，市價與淨值也會反映匯率變化造成的價值波動。

更多ETF相關資訊，投資人可透過《櫃買中心網站》（www.tpex.org.tw）及《ETF訊息中心》（https://info.tpex.org.tw/ETF/zh/）查詢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。