信台灣經濟就買00663L被嗆業配！陳重銘：標準同樣那0050、0056不也一堆人講

投資不是講理論，而是講賺錢！不敗教主陳重銘在粉絲團分享，自己每周買入5張國泰臺灣加權正2（00663L），卻被網友吐槽是在業配，讓他直呼「一堆人也在講0050（元大台灣50）、0056（元大高股息），這些要不要用相同標準去靠邀呢？」

陳重銘提到，自己的觀念很簡單，看好台灣經濟才會買0050跟0056，但既然看好台灣經濟成長，幹嘛不買2倍來賺更多？且00663L從2016年7月上市以來，報酬率高達816%，同期間0050則是270%，0056更慘只有162%，數字一攤開自己當然挑報酬率高的存股，表明投資就是要賺錢。

接著陳重銘也分析3檔ETF的規模，0050是6千億，0056則是4千億，00663L僅有6億，但為何00663L規模最小報酬率卻越高？

原因有二

第一：0050、0056的能見度太高，一大堆投資專家在講。許多投資人基於「羊群效應」，跟著專家買就對了，但既然選擇盲從，自己也需要承擔投資的後果 00663L規模小的第二個原因：陳重銘則歸結於槓桿型的波動太大，當面臨股災時，槓桿型商品動不動就腰斬，很多人寧可挑選沒那麼恐怖的0050跟0056

但陳重銘也提到，穩定不一定是最好的選擇，好比也有很多專家說0050比台積電穩定，事實上台積電的報酬率贏0050很多倍，所以自己買台積電，從來不買0050，要的是賺錢。

陳重銘表示，正2的波動確實更大，目前大盤也不算在低點，這時候就要採取資金配置的策略；自己每個禮拜買5張00663L並且保有足夠的資金可以在低點加碼。

面對網友說正2是高風險、高報酬，陳重銘則有自己的解讀「在風險很高的時候，有機會得到很高的報酬」，每周買5張就是在試水溫，用定期定額的方式，跟隨台灣股市的長期發展。

一旦股災降臨，手頭的資金就會大舉出動，其實很期待大跌；陳重銘也相信台灣加權指數不會歸零。倘若沒有股災更是定期定額一直買來累積單位數，賺錢的策略其實很簡單，難在執行而已。

2016/07以來00663L、0050、0056報酬率比較圖

圖：取自 不敗教主-陳重銘。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。