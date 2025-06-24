存股8年380張股票！阿愷：累計182張00919、40張00878

從18歲出社會 到33歲存出900多萬股票資產

18歲那年，我高中畢業就出社會。

沒有強大背景，學歷也只有高職。當時不懂投資，第一筆薪水買的，是儲蓄險——因為那是銀行推的、家人說「保本」。

幾年後保單到期，我選擇解約。

25歲 我踏上存股這條路

從最一開始的金融股開始，後來慢慢擴展到高股息ETF，像00878、00919。

到這個月，存股已滿8年！

現在，33歲，股票資產已經累積到約九百多萬元。

我手上的部位，有一半是在2020年空頭時進場買進的，當時市場很恐慌，我卻選擇逢低加碼、分批進場，現在回頭看，正是那段勇敢的紀律，幫我拉開了資產的差距。

目前持股配置

預估年配息總額：約69.8萬元

這些現金流讓我能加速滾雪球，持續累積更多股票，複利的力量就在這裡。

為什麼我這麼相信「複利」？

因為它真的改變了我人生的軌跡。

愛因斯坦曾說：「複利是世界第八大奇蹟。懂它的人會從中獲利，不懂它的人會為它付出代價。」

我就是靠每月投入、配息再投入，讓自己一張張買出來的股票變成一筆筆會生錢的資產。

錢買到的不是奢侈 而是選擇的自由

你有沒有想過——錢真正買到的，不是名牌、不是車子，而是「選擇權」。

想幾點起床就幾點起、想請假就請、不想工作也不會餓肚子、家裡少了經濟壓力，也少了很多爭吵。

這些自由，都是錢買來的，但不是用花錢買，是用「不亂花」存下來的錢買來的。

現在做的每一次投入，也許還看不見明顯改變，但只要方向正確、步伐穩定，時間會默默替你累積成果。

我從第一張股票開始，花了8年，慢慢累積到380張。

這不是奇蹟，而是靠紀律與累積，一步步走出來的過程。

或許你現在也才剛開始，沒關係，每一點點的累積，都是邁向財務穩定的一步。

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