台股ETF受益人上周增逾12萬人

依集保結算所資料，台股ETF受益人上周單周大增12.8萬人，主要拜兩大效應帶動，以元大台灣50（0050）分拆恢復交易後短短三天受益人飆升10.4萬人最驚人，另一是因地緣政治風險提高，投資人加碼大型高股息ETF，以群益台灣精選高息周增3.7萬人最顯著。

據集保戶股權分散統計至20日資料，台股ETF受益人數增加至1,125.7萬人，周增12.8萬人，人數增加前二名除依序為0050、00919外，元大高股息周增2,454人，排名第三。

目前已掛牌的三檔主動式台股ETF受益人受上周同步增加，以主動群益台灣強棒增加1,114人最多，其次為主動統一台股增長1,074人，再來是主動野村臺灣優選498人。

海外ETF方面，因上周有主動中信ARK創新ETF掛牌上市助攻，受益人數周增10,293人，另歐股、陸股ETF等近期也都擠入海外ETF受益人數增量排行榜前十名；債券ETF受益人數連四周衰退，上周再減3,719人，是否回穩仍待觀察。

中國信託投信基金經理人葉松炫指出，若市場因戰爭及關稅等短期因素出現波動，投資人則可採取漸進式布局市值型與高股息ETF。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志強調，近日大盤指數受國際緊張局勢影響表現震盪，美國在政策的不確定性仍將在未來一段時間內不斷對市場產生衝擊，但是投資機會總是伴隨著恐懼威脅而來，從存股的角度來看，指數的跌勢也創造出新的契機，存股族則可利用台股逢低布局，增加存股張數與減低持有成本。

台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，更是愛好存股領息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。