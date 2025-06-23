高股息ETF買氣熱 領息族買不停 整體規模突破2兆元大關

台股高股息ETF規模成長是挹注整體台股ETF成長的關鍵主力，儘管近來資金呈現分歧，但在季配型高股息持續吸納領息需求與退休族資金的帶動下，總規模突破2兆元，再創新里程碑。

進一步檢視台股高ETF近年來表現，台股高股息ETF規模自2020年底增至990億元，至2024年底1.8兆元，連續四年呈現翻倍驚人成長，2025年規模仍創新高，但成長度速放緩，反應出今年高息ETF配息縮水、關稅戰及戰爭讓行情動盪，低點浮現、市值型ETF選擇愈來愈多元、費率優化、ETF分割等議題發酵，部分資金轉往非高股息ETF上（含市值/槓反等）。

根據CMoney統計至18日，台股高股息ETF占所有投資台股ETF比重達60.4%，仍為大宗，其中，規模在千億元之上的台股高股息ETF有元大高股息4567億元、國泰永續高股息4427億元、群益台灣精選高息3997億元、復華台灣科技優息1676億元、元大台灣高息低波1515億元、元大台灣價值高息1270億元。

以今年規模變化來看，僅29.1%呈現增加，依序為群益台灣精選高息946億元、元大高股息929億元、國泰永續高股息664億元、元大台灣高息低波343億元、大華優利高填息30約197億元、富邦特選高股息30約20億元、國泰股利精選30約11億元。

群益台灣精選高息經理人謝明志強調，近期受中東戰爭影響，大盤劇烈震盪，目前持續進行美國與各國談判階段，預期台灣關稅將可適度的回調，而後續美國降稅利多亦將逐漸登場。

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