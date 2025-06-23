台股ETF逆勢突圍 七檔表現亮眼…半導體、AI相關、高股息成吸金焦點

美國對伊朗展開奇襲轟炸，受到戰事擴大影響，台股昨（23）日下跌313點，跌破月線支撐，不過，盤面上台股原型ETF以及主動式ETF表現抗跌，平均跌幅為0.5%，績效全數贏過大盤的1.4%跌幅。

根據CMoney統計，23日台股原型ETF以及台股主動式ETF市價表現，前七強逆勢收紅、三檔收平盤，展現抗跌力道，依序包含中信上櫃ESG 30、富邦臺灣優質高息、群益科技高息成長、台新AI優息動能、主動野村臺灣優選、主動群益台灣強棒、台新永續高息中小、主動統一台股增長、群益半導體收益及中信成長高股息。

以類型來看，有股息做為緩衝墊的高股息ETF、較不易受外資調節影響的中小型股ETF、有靈活操作空間的主動式ETF表現領先，其中，三檔主動式ETF都進入前十強之列，顯示在不確定增加的環境中，主動投資顯得更重要。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，雖然台股基本面穩健有撐，但同時仍持續面臨來自國際經貿政策與地緣政治動盪的挑戰，料股市將續處於大區間行情，選股不選市可謂現階段較適宜的策略，透過主動選股與靈活調整、保持彈性，可望於高波動的市場中脫穎而出。投資策略可保持守中帶攻，資產配置方向調整至AI績優族群與高殖利率族群並行，題材與籌碼充沛的個股仍具備亮眼表現機會，善用震盪整理期佈局未來潛力股。產業面，半導體、AI伺服器相關等受惠向上發展趨勢的AI概念股可持續關注，其他如營業、航運等受惠內需及股利成長個股亦可適度配置。

富邦投信股權投資部主管謝育霖指出，對第3季展望審慎樂觀，台股下半年可望進入「尋找明年成長型行業及企業」模式；方向上，「科技領域」仍將是資金焦點，「中小類股」有望接棒大型股演出，選股成為接下來超額報酬的好機會，可掌握機會並透過單筆逢低分批或定時定額方式布局台股基金，掌握震盪向上的台股投資機會。安聯投信台股團隊表示，建議可採取「核心持股、衛星布局」策略，核心可鎖定半導體、伺服器、AI應用及網通等具國際競爭力產業；衛星配置則可關注高股息、防禦型、公用事業與金融族群。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。